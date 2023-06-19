友賽︱港足主場1球僅負泰國 逾1.3萬人入場 半場拉成均勢葉鴻輝力挽狂瀾 (21:54)

港足今晚繼3月底對新加坡隊後再次舉行主場賽事，亦是自去年9月底對緬甸隊後再於香港大球場出擊，特惠票在開賽前1小時半已售罄。世界排名147名的港足，面對114位的泰國隊，正選跟上周四作客0：1不敵越南隊有4個變動，門將葉鴻輝復任正選，兩名中超守將勞烈斯及茹子楠傷癒復出，左閘由梁冠聰出任，聯同中堅梁諾恆合作，「梁氏兄弟」首在大港腳齊正選上陣，加上前鋒安永佳續「擔正」，盡遣4名中國外流兵；泰國隊亦精銳盡出，包括日職雙星「泰國美斯」猜拿貼及素柏猜、射手鄧達及右閘米高臣等主力。

甫開賽即快上快落，開賽不足一分鐘先有港足中場黃威遠射高出，2分鐘後輪到泰國快速反擊，隊長猜拿貼施射被葉鴻輝接實。隊長黃洋於7分鐘踢跌猜拿貼被罰今場首面黃牌。

泰國射手鄧達在上半場有兩次黃金機會，先在17分鐘禁區內無人看管下接應傳中頭槌中楣，3分鐘後這名35歲巴吞聯前鋒門前起腳僅高出。24分鐘輪到港足反擊，陳俊樂及黃威先後直線「劏穿」泰國隊防線，惟均被客軍門將般普出迎化解。

戰至上半場中後段，葉鴻輝屢救險球力保不失，先在35分鐘飛身撲出素柏猜的勁射，這名港足門神2分鐘後再救出彼迪威的射門，半場互無紀錄踢成0：0。

換邊後泰國隊仍掌主導，46分鐘鄧達於細禁區再次頭鎚攻門又被葉鴻輝沒收。惟港足戰至63分鐘終失守，鄧達接應直線於窄角度快腳「篤入」，射破葉鴻輝的十指關，為泰國隊領先1：0。11分鐘後，港足中堅勞烈斯上前助攻打倒掛，惟未能命中目標。港足完場前10分鐘換入3名港將，包括首為大港腳上陣的翼鋒張憙延，他及後有次射門高出。港足末段狂攻，安永佳在補時頭鎚欠力度被門將接實，然後港足一次傳中攻勢有泰國球員於禁區內疑似手球，惟球證未有示意，終負0：1，近5仗2和3連敗，上次獲勝已是去年9月閉門勝緬甸2：0；泰國則結束3場不勝走勢。今仗有13434名觀眾入香港大球場，較去年9月底對緬甸時有12264人多1170人。

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