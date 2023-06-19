友賽｜泰國資深球迷無間斷撐國家隊獲嘉許　港足場外設應援站　紀念Tee賽前完賣 (21:05)

幾乎每次泰國隊比賽，觀眾席上都會見到韋隆的身影，他在球場向本報表示，支持了泰國隊已有15年，因而已先後自費前往約20個國家，只為在現場熱烈為球隊打氣。在今個國際賽周，他透露為看上周五友賽中華台北隊先後到高雄及台中，今早才抵港，約一周行程預算花了10萬泰銖（約2.24萬港元），還稱「我自費為泰國球迷們免費準備應援毛巾」。雖然綽號「戰象」的泰國近3仗不勝，不過韋龍仍有信心今場作客可小勝1：0。

另邊廂，大球場內售賣精品的商店，雖然未有港足最新球衣發售，仍有新推出的港足紀念Tee和背囊等，當中紅色「We are HK」Tee及紀念頸巾更於開賽前售罄。球迷余小姐對未有球衣售賣略感可惜，「因為也知道這件波衫有機會是最後一件隊徽印着香港的球衣」。另一球迷李先生的兒子Justin則覺得有紀念Tee也不錯，「我都很喜歡那條紀念頸巾，可惜排隊時已賣完了」。

除了場內，在場外今次香港足總與銅鑼灣一間台式飲品店合作設打卡應援站，店內佈置了港足打氣標語和海報，又可免費領取應援港足的明信片，還有半身高的3名港足球員人形紙板，賽前兩小時已吸引不少身穿港隊波衫或紅衫球迷到此一遊，球迷溫先生與女友亦在其中，稱「希望（港足）今場可以繼續進攻，目標還是入波和贏波」。另一球迷李先生也希望港隊能入波，並期待中場陳俊樂有好表現，「由樂仔還是年輕球員時就有一直留意他，我也好耐沒看他比賽了，所以今日特別期待他」。

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