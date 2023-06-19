明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

友賽｜泰國資深球迷無間斷撐國家隊獲嘉許　港足場外設應援站　紀念Tee賽前完賣 (21:05)

香港足球代表隊今晚（19日）主場友賽泰國國家隊，除了賽前2小時在香港大球場外已有大批「紅衫」港足球迷等候入場，另邊廂同時有過百名泰籍球迷專程來港助威，當中包括曾獲泰國足球總會頒發「會長榮譽獎」嘉許的資深球迷韋隆（Na Lim）。

幾乎每次泰國隊比賽，觀眾席上都會見到韋隆的身影，他在球場向本報表示，支持了泰國隊已有15年，因而已先後自費前往約20個國家，只為在現場熱烈為球隊打氣。在今個國際賽周，他透露為看上周五友賽中華台北隊先後到高雄及台中，今早才抵港，約一周行程預算花了10萬泰銖（約2.24萬港元），還稱「我自費為泰國球迷們免費準備應援毛巾」。雖然綽號「戰象」的泰國近3仗不勝，不過韋龍仍有信心今場作客可小勝1：0。

另邊廂，大球場內售賣精品的商店，雖然未有港足最新球衣發售，仍有新推出的港足紀念Tee和背囊等，當中紅色「We are HK」Tee及紀念頸巾更於開賽前售罄。球迷余小姐對未有球衣售賣略感可惜，「因為也知道這件波衫有機會是最後一件隊徽印着香港的球衣」。另一球迷李先生的兒子Justin則覺得有紀念Tee也不錯，「我都很喜歡那條紀念頸巾，可惜排隊時已賣完了」。

除了場內，在場外今次香港足總與銅鑼灣一間台式飲品店合作設打卡應援站，店內佈置了港足打氣標語和海報，又可免費領取應援港足的明信片，還有半身高的3名港足球員人形紙板，賽前兩小時已吸引不少身穿港隊波衫或紅衫球迷到此一遊，球迷溫先生與女友亦在其中，稱「希望（港足）今場可以繼續進攻，目標還是入波和贏波」。另一球迷李先生也希望港隊能入波，並期待中場陳俊樂有好表現，「由樂仔還是年輕球員時就有一直留意他，我也好耐沒看他比賽了，所以今日特別期待他」。

相關報道：友賽︱港足明晚大球場挑燈泰國　兩中超兵復操勢趕及候命　安達臣開導安永佳失機

相關報道：友賽︱傳「泰國美斯」回流投巴吞聯 結束7季日職生涯 泰國主帥肯定3外流兵作用 

相關字詞﹕體育 港足 香港大球場 泰國 主場 友賽 編輯推介 球迷 精品 應援

上 / 下一篇新聞