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排球｜世排聯香港站煞科　中國女排不敵意大利　蔡斌：仍處爬坡階段 (23:47)

FIVB世界女排聯賽香港站今（18日）煞科，香港體育館（紅館）連續兩晚座無虛席，「女長城」中國隊主場在煞科戰苦戰5局惜敗意大利隊，吞兩連敗後以2勝2負作結，月底將轉戰韓國站。賽後主教練蔡斌滿意麾下表現，認為球隊仍處「爬坡」階段。

兩軍今仗首局拉成均勢，中國隊在22：23後連取3分，當中隊長袁心玥發球直接得分，贏得致勝分，以25：23先拔頭籌。意軍次局試圖反攻，一度領先7：4 ，及後中國隊雖打出一段8：3攻勢超前，但意軍及時調整，回應一段7：2攻勢，終以25：23將局數追平。

中國隊第3局強勢反擊，甫開局便取得領先，並一路帶到尾以25：18再下一城。意軍第4局積極反撲，以25：22將局數扳成2：2。決勝局初段成拉鋸戰，意軍中段發力，終贏15：12，局數3：2反勝「女長城」，香港站取得四連勝。

中國隊於香港站以兩勝兩負作結，總成績以6勝2負在16隊中暫列第4名，主教練蔡斌大致滿意球隊表現，「隊員們很努力，去到後期我們也有很多傷兵，今天王媛媛和李盈瑩都是帶傷上陣，加上關鍵時刻把握不好，但整體滿意球員表現，香港球迷也很熱情」。蔡斌續指中國女排正處於「爬坡」階段，要把握時間。

頭場方面，世界排名第13的荷蘭隊直落3局輕取保加利亞隊，於香港站取兩勝兩負，落敗的保軍則4戰全敗。而土耳其隊憑接應華加絲攻下全場最高的29分，帶領土軍以局數3：1擊敗多米尼加共和國隊，以3勝1負完成香港站，多軍則取得1勝3敗。

完成香港站後，「女長城」將於本月尾轉戰韓國站，分別面對塞爾維亞、多米尼加共和國、東道主韓國及美國隊，力爭殺入下月於美國舉行的總決賽。

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