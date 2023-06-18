歐國聯決賽｜洛迪盼個人佳態助西班牙破錦標荒　比列錫信克羅地亞贏經驗　意大利3：2挫荷蘭奪季　 (23:01)

克羅地亞vs.西班牙 UEFA.tv 周一凌晨02：45直播

洛迪卡斯簡迪今季協助曼城榮膺歐聯、英超和英格蘭足總盃「三冠王」，並因在歐聯決戰國際米蘭一箭定江山而被選為最佳，之後更獲選為整個賽事的最佳球員，周四便27歲的他自認處於職業賽生涯高峰期，又稱希望將這佳態帶到西班牙隊，「我們上屆歐國聯4強苦戰險勝意大利隊，最終在決賽不敵法國隊。球員必須把握這次捧盃的機會，因為球隊已很久沒有奪標」。「鬥牛軍」上次在國際大賽執王已是2012年歐洲國家盃，其間國際大賽最佳成績是在2021年躋身歐國盃4強。

克羅地亞隊的34歲老將翼鋒比列錫則指出，西班牙雖擁有是球員年輕和大多效力著名球隊的優勢，但「格仔兵」既可在2018和22年世界盃分獲亞軍及季軍，故此經驗勝出一籌，「這班國腳已合作多年，有其核心球員，大家彼此了解。我想己隊確曾與冠軍擦身而過，今次盼望獲幸運之神眷顧」。

今晚意大利作客荷蘭的歐國聯季軍戰方面，意軍改由列迪古掛帥，與翼鋒韋費特干洛圖及拉斯柏度尼一起攻堅；荷蘭則以加普拍當耶爾馬倫作箭頭。開賽僅4分鐘，加普開角球予隊友杜費斯頭槌攻門高出。6分鐘，荷蘭守將禁區未能清脆解圍，皮球輾轉之間落後拉斯柏度尼腳下，他踩後予費達歷高迪馬高怒射破網。20分鐘，荷蘭再次後防出錯，終讓意軍中場大衛法迪斯射入。40分鐘，加普禁區內施射柱邊出界未能破蛋。

下半場接戰至68分鐘，後備上陣的荷蘭翼鋒貝雲積禁區內冷靜地搓過敵衛後射入，但意軍在4分鐘後藉後備上陣的費達歷高基艾沙射成3：1，荷蘭其後雖有韋拿杜姆在89分鐘「士哥」，但意軍終仍以3：2勝出，獲得季軍外，更自2009年11月至今，八碰荷蘭錄得4勝4和佳績。

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