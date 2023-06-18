劍擊｜鄭曉為陳諾思亞洲賽女花16強止步　張家朗明戰男花爭衛冕 (20:36)

港隊昨憑江旻憓衛冕女子重劍金牌及羅浩天於男子佩劍掛銅，在劍擊亞洲賽開鑼日拿下兩牌。其他港將今分途出戰，鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄齊於女花個人賽小組過關，其中鄭曉為在女花32強以15：2大勝菲律賓劍手Justine Gail Tinio，惟晉級後與韓國的洪瑞仁力戰至「決一劍」以10：11告負，未能看齊上屆8強成績。而18歲的港隊一姐陳諾思則在32強挫韓籍對手過關後，以12：15不敵新加坡的阿米塔，同於16強下馬。至於符妤名及關渝澄同在32強止步。

男子重劍方面，4名港將今分途在個人賽小組出線，但方凱申在64強以11：15不敵馬來西亞劍手，連續兩屆於同一階段止步。至於吳浩天、周澤軒及何瑋桁則力戰至32強齊下馬。

亞洲賽明上演男子花劍及女佩劍個人賽，其中男花港隊「劍神」張家朗將登場力爭衛冕及三度封王，而上屆銅牌得主蔡俊彥亦將與崔浩然及楊子加分途在此項賽事爭取佳績。而女佩則派出薛雅齊、歐倩瑩、朱詠翹及梁洛文出戰。

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