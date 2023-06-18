友賽︱傳「泰國美斯」回流投巴吞聯 結束7季日職生涯 泰國主帥肯定3外流兵作用 (21:27)

泰國隊綽號「戰象」，在社交網也以「Changsuek」為名。今次球隊名單有3名外流日職及歐洲球員，包括日職雙星猜拿貼，以及效力北海道札幌岡薩多的翼鋒素柏猜，以及現效丹麥超聯奧丹斯、原籍挪威的入籍右閘米高臣。

不過本月起陸續有傳媒報道，去年以4.6億日元（約2550萬港元）打破日本球會國內轉會費紀錄，由札幌岡薩多轉投班霸川崎前鋒的猜拿貼，將於今夏回流泰國轉投巴吞聯，據報轉會費為200萬美元（約1554萬港元）。身高僅1.58米的猜拿貼司職中場，憑出色盤扭技術征服日職，7季日職共上陣149場入19球，入選2018年日職最佳陣容，但他近2季在川崎受傷患困擾，今季僅上陣5場入1球。

泰國隊主帥波金表示，在泰國聯賽剛完季下，3名外流球員的作用更顯重要，提及除了米高臣是上仗對中華台北隊的表現最佳球員，又稱日職雙星即使在球會上陣不多，但在國家隊仍踢出一定狀態。

至於綽號「泰王」35歲射手鄧達，也曾在日職廣島三箭及清水心跳落班，他在對港足賽前記者會表示，雖然連日下雨，但稱比賽球場狀態很好，認為明天比賽不會有問題。他亦稱港足是好球隊，提及在亞冠時也知道有傑志這樣的港超好球隊，會期待明日比賽。

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