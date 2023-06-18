友賽︱港足明晚大球場挑燈泰國　兩中超兵復操勢趕及候命　安達臣開導安永佳失機 (20:07)

香港vs.泰國 香港大球場 周一晚上20：00開賽 票價：$160/40 now630/633台直播

港足上周四作客越南隊，於上半場輸一球具爭議的12碼，以0：1惜敗。分別效力梅州客家及大連人的茹子楠及勞烈斯，均因大腿傷患先後未能跟隨大軍練習，該仗亦無上陣。主教練安達臣在賽前記者會時，稱還未確定兩人明晚可否上陣，只謂：「目前沒有更多傷兵。」然而兩人在今晚操練中，均已跟隨大隊用球訓練。

上仗對應屆東南亞錦標賽亞軍越南後，港足本仗轉而挑戰該賽事的冠軍泰國隊。安帥強調對越南一役吞敗只因球證爭議判決，0：0是合理戰果，惟認為該戰表現給予全隊信心，「結果是正面的，一路看得見進步，我們可跟與強隊競爭，創造入球機會」。對於射手安永佳該仗兩度失機，球員生涯曾膺德甲神射手的安帥，則以與過來人身分開導對方，「他上仗親自創造一些機會，只是作為前鋒，在門前偶爾會有不夠運的時候，球迷不要責怪他」。隊長黃洋則說，相信港足球員都是全力以赴每一仗，也希望球迷信任安永佳，入場見證他明晚為港足建功。

綽號「戰象」的泰國隊，上周五作客友賽中華台北隊遭逼和2：2，近3仗國際賽不勝。該隊本月國際賽陣容中，包括征戰日職川崎前鋒的中場「泰國美斯」猜拿貼，以及曾在2014至15年外借到西甲艾美利亞的巴吞聯射手「泰王」鄧達等。安達臣稱收看對手上周五的賽事直播，並於翌日已向麾下指出對手的一些弱點。對於敵軍的理解，他估計泰國隊水平跟越南相若，但風格有所不同，「泰國隊有2、3名球員在日本或歐洲落班，比越南更具身高優勢，身體對抗能力較強」。

至於黃洋在港足近兩次於2015及18年對泰國隊時均有上陣，近年亦為傑志在亞冠盃賽場上與泰超球會巴吞聯、清萊聯及泰港交手。他指出泰國足球不論在球會及國家隊層面都一直進步，並說這仗將是港足挑戰亞洲強隊的良機，「要準備明年亞洲盃決賽周，我們就要挑戰和嘗試擊敗更強的隊伍。我們現在的戰術風格就是為了爭勝，期望明晚踢一場好的球賽，並為球迷拿下勝利」。

另邊廂，泰國隊巴西籍主帥波金領軍近3場1和2負備受壓力，他承認對上仗遭中華台北隊逼和感失望，故稱明仗將會多一個理由更希望爭勝，「我們明仗就會作出改變。我有看港隊對越南，作客對方坐滿觀眾的球場不易應付，但表現很好，我們會尊重對手，專注及踢出比上仗有改進的表現」。

35歲射手鄧達在賽前記招表示，雖然連續兩天下雨，但稱比賽球場狀况很好，認為明天比賽不會有問題。他亦稱港足是好球隊，又提及在亞冠時也知道有傑志這樣的港超好球隊，會期待明日比賽。

香港大球場明早10時起，將提供本仗門票即場售賣，正價票售價為160元，特惠票40元。足總今表示，目前已預售約8000門票。

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