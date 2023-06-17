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排球｜中國女排紅館直落3局不敵波蘭　六連勝走勢告終　明香港站煞科戰鬥意大利 (23:21)

FIVB世界女排聯賽香港站今（17日）於香港體育館（紅館）展開第5日賽事，天文台中午一度掛起紅雨，仍無阻球迷入場，惟「女長城」中國隊在接近全場爆滿的觀眾打氣下，主場直落3局不敵波蘭隊，六連勝走勢告終，明主場煞科戰鬥意大利隊爭返勝軌。

中國女排過去3次碰上波蘭隊均以局數3：0取勝，今仗首局初段雙方拉成均勢，中段波軍打出一段8：3攻勢拉開，終以25：20先拔頭籌。次局波蘭隊初段先拉開8：3，及後雖曾被中國隊追和，但終仍以25：23再下一城。波軍第3局再以25：22取勝，直落3局輕取中國隊，報卻近3次交手落敗之仇，同時以3勝1負結束香港站，自由人史坦素則獲選為最受歡迎球員。

吞下今季首敗後，中國隊隊長袁心玥認為自己攔網做得不夠好，但仍有信心在明晚的分站煞科戰挫意大利，「今天自己攔網做得不夠好，高和快的轉換有待改善，但意大利是另一支球隊，我們會根據她們的特點做準備」。

世界排名第4的意大利隊憑隊長施娜攻下全場最高26分，局數3：2險勝世界排名低9名的荷蘭隊，在香港站取三連勝。落敗的荷軍將於明午1時30分對保加利亞隊。

另外，連輸兩場的多米尼加共和國隊今在頭場以局數3：2險勝加拿大隊，取香港站首勝，將於明午5時與土耳其一決高下。而加軍以1勝3負結束此站，主攻手雲莉琪獲選為最受歡迎球員。

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