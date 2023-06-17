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欖球｜港隊擊敗韓國衛冕15人欖球亞洲賽　普斯三達陣居功 (22:27)

亞洲男子15人欖球賽今日（17日）假香港足球會舉行決賽，擁主場之利的港隊強陣出擊，憑普斯3度達陣，在暴雨下以33：10勇挫韓國隊，成功衛冕。

港隊上周在主場憑星級左翼衛拜恩5度達陣，終以88：9大勝馬來西亞隊，今與韓國隊合演上屆決賽翻版。

港隊在決賽穩中求勝，對比上仗陣容只有兩個變動，當中有前鋒愛迪因傷倦勤，1號首發位置由希堅斯補上。在後防線上，後衛艾迪亞上場領紅被逐，其位置由迪堤亞尼頂替。

港隊在開賽初段由雲達史密先開紀錄，再有普斯達陣，韓國隊戰至18分鐘才由Kim Kimin由罰球破蛋，繼任港隊隊長的中鋒曉湯姆在37分達陣，助主隊在上半場領先13：3。

港隊在易邊後延續優勢，韓國隊有零星攻勢並一度追近10：18，但狀態大勇的普斯在下半場兩度建功，終以30：10勇挫韓國隊，成功蟬聯冠軍。普斯賽後表示，自己能夠得分歸功於前鋒線的合作，「我不能獨攬功勞，前鋒線的隊友盡力作戰，攻勢串連起來很流暢」。

至於港隊主帥伊雲斯表示，賽前已預料對韓國隊是場硬仗，但滿意麾下表現，「韓國隊確實為我們帶來考驗，但港隊不論是鬥牛，抑或在達陣前的防守，球員都表現得很好」。他續指，上周大勝馬來西亞隊，此役可延續勢頭，勇挫韓國隊奪冠，是美妙的結果。

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