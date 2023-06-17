明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜摩蘭特亮槍風波被罰停賽25場　球員工會不滿判罰過重 (20:40)

早前再因公開亮槍引起風波的孟菲斯灰熊球星摩蘭特，今（17日）被NBA賽會判罰停賽25場，可於未來30天內上訴，球員工會（NBPA）其後發聲明不滿判罰過重。

灰熊今季於季後賽西岸首圈被洛杉磯湖人淘汰，但陣中頭號球星摩蘭特卻續成焦點，皆因這名23歲控衛先是在今年3月初在個人社交網直播自己於一間夜店消遣期間，突然拿起手槍揮動，及後被會方罰內部停賽逾兩周，並需接受心理輔導。未料他上月在朋友的社交網直播時，公然於車上再次亮槍，即使他其後解釋此次僅為玩具槍，並公開為事件道歉，但聯盟最終在今日宣布，判罰他在下季首25場常規賽停賽，但未來30天內可提出上訴。由於禁令下他將同時被罰無薪，以其年薪計算保守將損失750萬美元（約5900萬港元）收入。

NBA球員工會及後發聲明回應判罰時表示：「摩蘭特已坦承為事件作出適當的回應，我們支持球員以正面的方向去面對過失。不過，本會認為就此次個別事件的嚴重性而言，相關判罰屬過重，對比過往例子來說亦有不公平之感，並將給予對方一切所需的協助。」

另外，早前曾傳鳳凰城太陽將不行使今夏與老牌球星「CP3」基斯保羅的續約權，但這名38歲控衛今公開透露自己仍希望留效，但明白球隊考慮財政支出，因此「一切未有定案」。在2021年與太陽簽下4年合約的CP3，未來兩年合約均有球會選項條款，若今夏會方選擇續約，其下季年薪將達3080萬美元（約2.4億港元）

其他報道：劍擊｜江旻憓決賽輕取韓國強敵宋世羅 衛冕亞洲賽女子重劍金牌

其他報道：劍擊｜一姐江旻憓亞洲賽4強力克前「世一」崔仁晶　殺入稍後決賽爭衛冕

其他報道：劍擊｜江旻憓亞洲賽殺入女子重劍4強 鬥韓國勁敵爭入決賽

其他報道：劍擊｜羅浩天亞洲賽殺入4強穩奪獎牌 相隔9年首男子佩劍港將登頒獎台

其他報道：羽毛球｜鄧俊文謝影雪4強僅負日本宿敵 印尼賽混雙摘銅

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 灰熊 摩蘭特 太陽 基斯保羅

上 / 下一篇新聞