NBA｜摩蘭特亮槍風波被罰停賽25場　球員工會不滿判罰過重 (20:40)

灰熊今季於季後賽西岸首圈被洛杉磯湖人淘汰，但陣中頭號球星摩蘭特卻續成焦點，皆因這名23歲控衛先是在今年3月初在個人社交網直播自己於一間夜店消遣期間，突然拿起手槍揮動，及後被會方罰內部停賽逾兩周，並需接受心理輔導。未料他上月在朋友的社交網直播時，公然於車上再次亮槍，即使他其後解釋此次僅為玩具槍，並公開為事件道歉，但聯盟最終在今日宣布，判罰他在下季首25場常規賽停賽，但未來30天內可提出上訴。由於禁令下他將同時被罰無薪，以其年薪計算保守將損失750萬美元（約5900萬港元）收入。

NBA球員工會及後發聲明回應判罰時表示：「摩蘭特已坦承為事件作出適當的回應，我們支持球員以正面的方向去面對過失。不過，本會認為就此次個別事件的嚴重性而言，相關判罰屬過重，對比過往例子來說亦有不公平之感，並將給予對方一切所需的協助。」

另外，早前曾傳鳳凰城太陽將不行使今夏與老牌球星「CP3」基斯保羅的續約權，但這名38歲控衛今公開透露自己仍希望留效，但明白球隊考慮財政支出，因此「一切未有定案」。在2021年與太陽簽下4年合約的CP3，未來兩年合約均有球會選項條款，若今夏會方選擇續約，其下季年薪將達3080萬美元（約2.4億港元）

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