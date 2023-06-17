劍擊｜江旻憓亞洲賽殺入女子重劍4強　鬥韓國勁敵爭入決賽 (17:41)

上屆亞洲賽金牌得主江旻憓，偕佘繕妡、陳渭泠和連翊希出戰女重個人賽，4人皆在小組賽脫穎而出，當中「世一」江旻憓在小組5勝1負，於首圈輪空下直入32強，並以15：9挫泰籍劍手，她在16強面對新加坡隊小將許渼薈也未受考驗，以15：5輕鬆勝出。

江旻憓在8強面對東道主劍手朱明葉，在第3局初段仍領先8：4，惟對方不斷施壓，打出一波5：1的攻勢，在最後40秒扳成平手。港將在「決一劍」時冷靜應戰，終以10：9刺走對方，殺入4強鬥崔仁晶。崔仁晶在8強與另一港將佘繕妡鬥得激烈，佘繕妡在末段落後5：8下，在最後半分鐘連取3分追平，惟戰至「決一劍」飲恨出局，無緣繼2018年再奪亞洲個人賽獎牌。

至於上屆亞洲個人賽銅牌得主陳渭泠，先在64強以15：3大勝中華台北隊的施卉柔，惟32強面對新加坡隊的可麗雅，在領先13：9下未能把握機會，遭對方扳平14：14，終以一劍飲恨出局。連翊希在32強則以8：15不敵李慧仁出局。

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