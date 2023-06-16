排球｜荷蘭女排紅館取今季首捷　終止波蘭六連勝走勢 (20:32)

兩久甫開局已鬥得難分高下，加上發球各有失誤，首節分差大部分時間維持在兩分上落。世界排名第13的荷蘭隊憑副攻拜思絲獨得6分，以25：22先下一城。荷蘭隊在次局有諾莉瑪和杜特洛連番重扣，加上末段攔網得手，以25：21再下一城。

決勝局戰況愈演愈烈，為球迷送上多記精彩好球。世界排名第8的波蘭隊不斷施壓，身高2.03米的史迪絲雅克5度殺球得分，加上兩次攔網建功，助球隊拖到「刁時」。不過，荷蘭隊大槌諾莉瑪繼續狂轟，加上末段把握對方觸手出界，再贏28：25，以局數3：0擊退波蘭隊，迫使對方吞下今季首敗。

以青春班應戰的荷蘭隊，終結5連敗並取得今季聯賽首勝，此役取得全隊最高17分的諾莉瑪難掩興奮，又表示為明日鬥衛冕之師意大利隊增添信心，「我們是很年輕的隊伍，合作時間很短，多次以些微差距落敗。不過，我們必須信任彼此，很開心終於堅持到最後，贏出比賽」；而土耳其隊在同日另一場以局數3：0輕取加拿大隊。

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