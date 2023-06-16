排球｜中國女排反勝保加利亞取六連捷　明晚紅館大戰波蘭 (23:07)

中國隊本仗較為慢熱，多次扣殺被封，反觀保加利亞隊多次強攻得手，更有瑪蓮露娃單局取得8分，令「女長城」首局意外先輸20：25。不過，中國隊在全場球迷打氣下，及時調整並於次局回勇，李盈瑩和刁琳宇先後發球得分，助球隊開局領先6：1。王媛媛及鄭益昕網前防守不俗，加上李盈瑩在末段在網前頻頻重扣得手，領軍打出一波6：0攻勢，領軍以25：7扳平。

中國隊在第3局繼續領放，上場傷出的龔翔宇在尾段上場，虛攻得手助球隊以25：10勝出引來全場歡呼；擁主場優勢的「女長城」再贏25：15，以局數3：1反敗為勝，在香港站兩戰全勝。

中國隊主攻手李盈瑩賽後表示：「我們有想過今天會遇上短暫的不順利，但球隊做得好的一點是，第一局面對短暫的逆境，全隊上下也沒有放棄，調整得非常快，主動衝擊對手。」

首局僅得2分，但全場攻下18分的李盈瑩期望自己入局更快，她預計明晚8時半面對波蘭隊也是硬仗，「相信明天會遇到很大困難，但無論順境逆境，我們都要全力以赴，打一場好比賽」。而多米尼加共和國隊在頭場1時半加拿大隊，而今日打開勝門的荷蘭隊將於5時正硬撼衛冕的意大利隊。

相關報道：排球｜荷蘭女排紅館取今季首捷 終止波蘭六連勝走勢

其他報道：羽毛球｜鄧俊文謝影雪印尼賽殺入混雙4強 相隔兩年再踏世巡賽頒獎台

其他報道：足球｜西甲足校辦慈善球賽助小將追夢 前皇馬球星摩連迪斯下月訪港頒獎

其他報道：歐國聯｜西班牙2：1險勝意大利闖決賽 下周一凌晨決戰克羅地亞

其他報道：越南直擊｜安達臣困惑入球荒 安永佳稱失機無損信心 越媒讚港足表現更佳

其他報道：越南直擊｜港足友賽作客0：1僅負越南 安永佳兩失機 12碼惹爭議