足球｜西甲足校辦慈善球賽助小將追夢　前皇馬球星摩連迪斯下月訪港頒獎 (18:06)

是次慈善計劃將分三個階段，下月初起將於將軍澳足球訓練中心（FTC）或香港西甲足球學校校址舉行首階段初賽，並在下月23日舉行次階段決賽暨足球嘉年華，屆時曾效力皇馬及華倫西亞等球隊的前西班牙國腳摩連迪斯，將訪港為獲勝隊伍頒奬，並為一眾球迷簽名。香港西甲足球學校將於第三階段為40名基層兒童提供為期兩年的專業訓練，並將表現突出的兒童送往西班牙訓練。

2019年起成為中國香港足球總會董事的陳志康（Cow Sir）出席活動時，透露將會卸任足總董事一職，「雖然香港隊能打入亞洲盃決賽週，但明顯看到梯隊出現斷層，所以希望可投入更多時間幫助青少年球員發展，長遠提升香港青訓水平」。

同行出席的袁世傑則指來季將離開香港U23轉投一支港超區隊，「我剛完成了大學課程，來季將是一個全職足球員，因此希望可以挑戰自己，看看自己能力可以去到那裏」。而早前與深水埗約滿的周家樂則表示目前與兩支區隊接洽中。

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