羽毛球｜鄧俊文謝影雪印尼賽殺入混雙4強　相隔兩年再踏世巡賽頒獎台 (15:35)

隨着其他港將在印尼羽毛球公開賽次圈止步，鄧俊文／謝影雪成港隊獨苗，兩人在混雙8強面對荷蘭隊的羅賓達比寧/碧姬時開局欠順，但中段連取4分反超11：7，及後再頂住壓力一口氣拿下5分，以21：15先拔頭籌。

第2局戰况緊湊，鄧俊文／謝影雪早段連得6分，一度領先16：12，惟對手韌力十足扳平19：19，「鄧謝配」錯失3個賽點，戰至「刁時」僅負23：25。港將在第3局難擋對方重板狂轟，曾落後7：14，但隨後及時調整並打出一波9：0攻勢，終以21：18勝出，激戰69分鐘下以局數2：1晉級4強，肯定自2021年後再於世巡賽贏得獎牌。兩人將會跟日籍2號種子渡邊勇大／東野有紗及印尼組合之勝方爭入決賽。

「鄧謝配」在獲勝一刻難掩激動，兩人先後跪地歡呼，謝影雪更數次低頭掩面；這名女將近年飽受傷患困擾，她去年10月曾因右肩甩骹而休戰，至今年年初的大馬羽賽才於國際舞台復出。

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