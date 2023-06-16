越南直擊｜安達臣困惑入球荒　安永佳稱失機無損信心　越媒讚港足表現更佳 (02:50)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

安達臣賽後稱球隊除了開賽入局慢，之後表現都非常好，對被罰一球12碼感憤怒，「我們做到壓逼，上半場都有5次（入球）機會」，他提及3月友賽馬來西亞隊亦不乏入球機會，但最終輸0：2，故對未能入球的弱點感困惑，「今（昨）仗證明我們面對亞洲更強球隊，是有力拉近差距，不過也要承認未能入球是己隊弱點，我們不能像球會可以買前鋒，要在現時陣容解決問題，但我承諾不久將來終會取得入球」。

不過，賽後有越南足球記者向本報記者讚賞港足是役表現出色，指出至少有4次入球機會，甚至稱「港隊今場表現比越南更好」。他認為，越南在新主教練杜斯亞首次領軍下，明顯球員需要適應，「我認為新教練試圖改變戰術用新的踢法，由快速反擊轉為重視控球，爭取更多進攻，但首仗表現明顯不夠好」。

連同3月底對新加坡隊只憑對方擺烏龍取得入球，港足球員已連續4仗未有建功。領先今季中甲射手榜的港足前鋒安永佳是役兩度門前失機，包括單刀被對方門將擋出，這名26歲鋒將也對此感失望，「身為前鋒當然想入球，但最好的前鋒有時都會錯失機會，很不幸我在內地有很多入球，但今（昨）天無法建功，不過最重要是保持信心，繼續努力和向前看」。這位港足型男賽後右眼附近有紅腫，他稱或是比賽時被對手打中，笑言：「若踢足球沒有這些傷痕，反而或代表未盡全力。」

謝家榮昨首為大港腳上陣兼正選把關，面對越南隊屢救險球，包括下半場尾段一次飛身撲救贏盡掌聲，他賽後完成傳媒訪問後，更有多名小球迷或青年留守球場要求簽名或合照。他稱是役表現「合格以上」，作客面對近3萬名主隊球迷的比賽，稱沒太緊張反而很享受其中，「如果10分滿分有7至8分，美中不足是尾段抽筋踢唔足全場，可能休季後都休息一段時間，面對咁高強度比賽，自己體能都有少少跟唔上，但很享受這種高水平比賽」。

這名23歲和富大埔門將，於2021年底代表港足U23赴日出賽時因「醉酒風波」，被罰款及停召港隊一年，如今獲主帥安達臣信任徵召更獲派上陣，他稱對此前犯上紀律問題而對自己失望，獲重召後提醒自己保持紀律和表現的話，機會自然到來，「今次為大港腳首次上陣，都算是重新出發」。對於港足正選門將位置有葉鴻輝等人，謝家榮稱會公平競爭，「其實香港都不乏好門將，3位入選門將都是公平競爭」。

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