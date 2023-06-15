國際賽｜美斯取職業賽最快入球　阿根廷2：0挫澳洲　30年來6次交鋒全勝 (23:00)

阿根廷此役正選陣容中，只有伙拍美斯和迪馬利亞攻堅的翼鋒尼高拉斯干沙利斯未有出席卡塔爾世界盃。甫開賽不久，阿根廷中場安素費南迪斯在前場迫甩對手腳下球後，橫傳予禁區頂的美斯，他拐過一名敵衛後起左腳射門中內柱彈入，而入球時間僅為1分鐘零19秒，成為其職業賽生涯最快入球。10分鐘，美斯右路接應直線傳送右腳窄位勁門中網側。

爭取報卻在世盃被淘汰之辱的澳洲至28分鐘差點扳平，前鋒米歇爾杜基禁區內接應左路傳中第一時間撞射，卻被反應快的阿根廷門將達米安馬天尼斯沒收。38分鐘，美斯右路控定傳中球後以右腳乖巧「笠」射高出，惟無阻上半場控球率達61%的「藍白兵團」以1：0佔先。

下半場接戰，阿根廷以謝文比薛拿入替上半場輕傷的奧達文迪握守後防。59分鐘，阿根廷再以鋒將祖利安艾華利斯和中場盧斯素，入替迪馬利亞及阿歷斯麥阿里士打。65分鐘，美斯離門25碼博得罰球，他親自主射但不中目標。68分鐘，美斯與中場迪保羅在左路底線眉來眼去，最終後者傳中予謝文比薛拿近門頂成2：0。74分鐘，阿根廷換入18歲翼鋒阿歷真度加拿祖，亦令這名曼聯新星在國際賽首次上陣。阿根廷其後保住領前兩球的優勢至完場，自1993年11月至今，六碰澳洲全捷。阿根廷下仗將在下周一作客友賽印尼隊。

同日日本隊主場友賽薩爾瓦多隊方面，主隊憑谷口彰悟、上田綺世、久保建英及堂安律上半場建功，中村敬斗及古橋亨梧下半場錦上添花，以6：0大勝開賽僅3分鐘便少踢一人的薩爾瓦多隊。「藍武士」下仗將在下周二主場友賽秘魯隊。

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