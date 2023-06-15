越南直擊｜港足友賽作客0：1僅負越南　安永佳兩失機　12碼惹爭議 (22:36)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

世界排名147位的港足，今仗首次穿上3月推出的白色作客新戰衣出戰，主教練安達臣在正選陣容中，首安排23歲門將謝家榮擔正演大港腳「地標」，其餘10名球員中，有9人跟3月主場迎戰新加坡隊時相同；後防4將續為徐宏傑、艾里奧、梁諾恆及黃梓浩；3月因球會合約問題未入選的陳俊樂，則伙隊長黃洋及黃威鎮守中場；至於3名前鋒分別為本季暫列中甲神射手的安永佳、孫銘謙及羅梓駿。

越南隊方面，此役有法國籍日本隊前帥杜斯亞首領軍。日前與法乙FC波城解約的星將中場阮光海，與曾效力日職大阪櫻花的鄧文林及短暫外借到荷甲海倫芬的左閘段文厚領銜擔正。惟外流日職FC橫濱的阮公鳳及韓乙首爾依戀的阮文全，本仗則未入名單。

獲Lach Tray體育場3萬名球迷助威的主隊，早段雖掌握過半控球權，但港足堅持逼搶踢法下未至於捱打，更在21分鐘獲得一次黃金機會，安永佳接應陳俊樂頭槌後，壓過敵軍守衛單刀赴會，但旁邊有孫銘謙可橫傳下仍選擇自己射門，終被鄧文林撲出失機。該名效力廣西平果哈嘹的射手7分鐘後再接應黃威傳送，於禁區內左路勁射，惜中楣彈出。

戰至31分鐘，港足因艾里奧禁區內以胸口撞跌入楔的阮光海，被馬來西亞籍球證判罰12碼，越南隊由隊長桂玉海操刀中鵠打開紀錄。港足44分鐘再有黃洋趁敵軍解圍後遠射，卻被回防的桂玉海門前救駕，半場落後1球。

換邊後越南隊積極搶攻，開賽1分鐘即有段文厚及後備入替前鋒丁清平禁區內連環起腳皆「撻Q」；51分鐘，阮海輝右路傳中，港足後衛梁諾恆解圍同告撻Q，幸謝家榮及時撲走化險為夷。61分鐘，孫銘謙個人突破後以非慣用的右腳施射，但力度欠奉未能考驗鄧文林。

港足及後分別在66分鐘換入胡晉銘、鞠盈智和潘沛軒，以及於81分鐘由陳肇鈞和艾華入替傾力反撲。越南隊在84分鐘有力擴大比數，但范春孟的左腳勁射被謝家榮飛身撲救後中楣，後者隨即抽筋退下火線，由葉鴻輝代為把守最後一關。港足最終未能平反1球敗局，令安達臣延續4仗不勝走勢。

至於同一時間作客塔吉克的港足U22，憑傑志U18前鋒馬斐末段建功，以1：1逼和塔吉克U22，兩軍將於下周一再度交手。

港足本仗陣容

18謝家榮（1葉鴻輝 87分鐘入替）

3徐宏傑 5艾里奧 2梁諾恆 20黃梓浩

8陳俊樂（16陳肇鈞 81分鐘入替） 6黃洋（11胡晉銘 66分鐘入替） 10黃威（23鞠盈智 66分鐘入替）

7羅梓駿（15艾華 81分鐘入替） 9安永佳 22孫銘謙（14潘沛軒 66分鐘入替）

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