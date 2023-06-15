越南直擊｜10球迷作客撐港足遇近3萬主場「紅衫軍」　冀身體力行累積同路人 (20:23)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

資深港足球迷恆仔今次已是第10次出外看港足比賽，此前先到了南美巴西旅遊，要長途跋涉共乘坐25小時航班來到越南。面對這支東南亞強隊，他笑言抱學習心情，「越南足球近年進步快，看港足能否抵擋對方攻勢，贏輸不敢講，只希望踢好點」。恆仔提及近年因疫情少了很多機會離港看球賽，加上越南要簽證，最終只得10名球迷前來撐港隊，「我希望藉着我們親身出外睇波谷到個勢，未來半年有更多港人一起出外看港足比賽，從而逐漸累積球迷，明年初到多哈的亞洲盃決賽周，我希望港隊可以像其他球隊，有一、二千名球迷到場支持」。

恆仔今次首到越南面對座無虛席的「紅衫軍」球迷，形容為僅次於2018年雅加達亞運時、經歷4名港足球迷面對逾7萬名主場球迷之後，現場對比最大的一戰，亦是另一場最好氣氛的比賽，「上網睇海防FC的球迷是被越南足總罰最多錢，可見有幾熱血，剛才都見有球迷無門票都攝到入場，應該會坐爆」。

此外，有球場鄰近的酒店，以28樓頂層的露天餐飲座位，可俯視球場作招徠及推出套餐，讓比賽期間光顧的顧客任飲啤酒和紅酒。

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