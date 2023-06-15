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亞運｜杭州亞運倒數百日　港隊料派近900人出戰　團長霍啟剛冀突破往年佳績 (21:02)

杭州亞運將於今年9月舉行，今（15日）為這項亞洲體壇盛事倒數100日。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）假香港會議展覽中心舉行「邁向杭州亞運」記者會，席間介紹港隊吉祥物「堅仔」，而香港代表團團長霍啟剛相信港隊可突破往年佳績，期待廣大市民一起「堅並肩撐港隊」。

杭州亞運會將於今年9月23日至10月8日舉行，設40個大項、61個分項，15個比賽日預計決出482枚金牌，杭州亞組委今日在杭州的世界文化遺產良渚古城遺址採集亞運火種。香港代表團預計將派出860多名運動員參賽，整個團隊超過1200人，為歷屆亞運最大規模隊伍。

港隊在2018年雅加達亞運獲得8金18銀20銅、共46面獎牌，寫下史上最佳成績。香港代表團團長霍啟剛表示港隊在疫情下出戰東京奧運，成績依然驕人，相信多一年時間準備亞運，港隊可再創新猶，「香港隊成績有目共睹，近10年全職入數增加，得獎項目更多，在東京奧運的成績驕人，我相信巿民都會支持香港運動員在杭州亞運爭取佳績」。

被問到看好那個項目為金牌希望時，霍啟剛笑言大家各有心水，「港隊最近比賽成績很好，劍擊當然是其中一項，不論男、女子都是，（女子重劍）江旻憓現穩居世界第一。游水的何詩蓓是眾望所歸，其海外成績很好。我對單車、乒乓、羽毛球都有信心」。

現時在港出戰FIVB世界女排聯賽的中國女排亦有代表出席記者會，隊長袁心玥表示現在的比賽都視為亞運前的鍛鍊，她又期待在港有機會去購物和到迪士尼遊玩。香港滑浪風帆隊的歐令揚、壁球港將李嘉兒和劉子均同時分享備戰亞運的情况，上屆壁球女團冠軍班底的李嘉兒表示，「今屆亞運新增混雙項目，現時訓練都加入雙打元素，本月底24日會到杭州出戰測試賽，為亞運作最後準備」。

另外，港協暨奧委會去年與香港知專設計學院合作 ，邀請該學院的學生為香港代表團設計吉祥物，最終由潘祖瑩同學設計、名為「堅仔」的獅子吉祥物勝出。21歲的潘同學表示，「堅仔」的性格特點與香港運動員一樣擁有堅毅拼搏的精神，以積極樂觀的態度面對不同挑戰，不輕言放棄，展現「獅子山精神」的基因。

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