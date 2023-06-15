越南直擊｜越南迎港足前夕　球迷車隊壓境呈紅海　場外黃牛炒賣門票貴逾倍 (18:03)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

越南球迷以狂熱見稱，今晚港足作客海防市在可容納約3萬名觀眾的Lach Tray體育場友賽越南隊，開賽5小時在市區內已出現球迷車群大軍壓境到球場外，車上印有越南國旗或越南甲組球隊海防FC的隊徽，車上球迷一致身穿紅色衫，如越南隊球衣、印有國旗黃星的T恤，揮動或披上國旗，部分球迷還手持煙花棒，令馬路煙霧彌漫，希望見證新主教練杜斯亞首場領軍賽事。

球場仍未開放入場前經已聚集「紅衫軍」，有人會派發越南國旗貼紙及會幫忙貼上，鄰近店舖亦有售賣越南國旗Tee，只售5萬越南盾（約16.6港元）。至於今場比賽門票分3種票價，分別為30萬、20萬及10萬越南盾（約100、66.5及33港元），越南足總早前曾稱門票已售罄，球場外所見有不少「黃牛」拋售門票，記者經查詢得悉原價30萬的門票炒賣逾倍至100萬越南盾（約332.5港元）、20萬門票賣80萬（約266港元），不過已較不少國家的比賽門票便宜。

其他報道：英超｜下季英超賽程出爐 曼城揭幕戰作客般尼 車路士首輪大戰利物浦 盧頓征戰白禮頓

其他報道：排球｜加拿大輕取保加利亞「開齋」 主攻手賀維冀明挫土耳其慶生

其他報道：羽毛球｜鄧俊文謝影雪印尼賽晉級混雙8強 李晉熙吳芷柔16強止步

其他報道：港甲｜愉園捲假波案 原下周日戰足總盃初級組 貝鈞奇證已申請棄權