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歐國聯｜克羅地亞作客反勝荷蘭率先入決賽　莫迪歷八面玲瓏居功 (18:19)

37歲的莫迪歷今晨（15日）在歐洲國家聯賽4強戰先博得12碼、後交出助攻和射入極刑，助克羅地亞隊激戰120分鐘後，作客以4：2反勝荷蘭隊，首次在這賽事坐亞望冠。「格仔兵」教練戴歷盛讚該名被選為此役最佳球員的皇家馬德里中場，但亦坦言未知對方決賽後會否願意續為國出力。

荷蘭隊憑當耶爾馬倫於34分鐘開紀錄領前上半場。54分鐘，莫迪歷在「橙軍」禁區頂機警地搶去敵鋒加普的腳下球，之後被加普拉跌獲判12碼，由克羅地亞隊友卡馬歷操刀扳平。克軍的柏沙歷及荷蘭的路亞蘭治，其後分別在72分鐘和補時5分鐘建功，令兩軍法定時間各二成和，需加時續戰，並成莫迪歷表演的時刻，他先在98分鐘妙傳般奴柏高域得手，後於116分鐘主射極刑中鵠，終助「格仔兵」反勝4：2，繼2018年世界盃後，再次闖入國際大賽決賽，對手將是西班牙或意大利隊。

克軍主帥戴歷賽後稱讚莫迪歷就是「那個可協助球隊破天荒在國際賽封王的球員」，但亦坦言「他將在決賽後決定自己的國際賽生涯。不過若他續在陣中，球隊會更有質素」。荷蘭隊教練朗奴高文則說：「對方球員就是聰明一點，控球在腳也較穩定，所以值得勝出，並解釋了他們近兩屆世盃何以能先後獲得亞軍和季軍。」

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