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排球｜加拿大輕取保加利亞「開齋」　主攻手賀維冀明挫土耳其慶生 (16:38)

FIVB世界女排聯賽香港站今（15日）假香港體育館上演第3日賽事，加拿大隊在頭場憑主攻手雲莉琪和賀維合取28分，以直落3局輕取保加利亞隊，取得本站首勝。首次來港作賽的加國主力賀維大讚紅館氣氛，又期待明日鬥土耳其隊再下一城，以勝利慶祝其25歲「牛一」。

世界排名第13的加拿大隊在首局有雲莉琪連番重扣得手，加上韋芝及京治各3度攔網建功，未受太大考驗下以25：15先拔頭籌。保加利亞隊在次局一度咬緊分數，但加國「大槌」賀維助攻助守，除了多次重扣在單局拿下8分，更兩度攔網得手，助球隊以25：13勝出。第3局戰况一面倒，加拿大隊再贏25：15，以局數3：0勝出。

首次來港作賽的賀維賽後直言，球隊透過實戰取得進步，對於這場勝仗感到開心。今場攻下13分的她，將得分歸功於團隊合作，「己隊的二傳手不斷為我創造機會，令我們更易得分」。加拿大隊在世排聯首周的土耳其站得2勝2負，轉戰香港站首仗不敵中國隊後，本仗終擊敗保加利亞隊打開勝利之門，賀維提到加軍在首周擊敗強敵塞爾維亞隊，令她們信心大增，「己隊近幾年不斷成長，這令我們堅信自己有能力和世界頂尖球隊對抗」。

加拿大隊在去年的世排聯以4勝8負作結，賀維直言上季目標只為護級，但「楓葉國」今季完成6場已拿下3勝，賀維期望球隊可衝擊前8，取得決賽周入場券，同時放眼明夏巴黎奧運資格，「球隊目標一致，除了希望在世界聯賽爭取佳績，亦盼能出戰奧運」。

加拿大明午將於頭場1時半鬥土耳其隊，賀維笑言希望再取一勝，為自己送上「完美的生日禮物」。至於波蘭隊在5時正與荷蘭隊碰頭，「女長城」中國隊則於晚上8時半壓軸登場，迎戰保加利亞隊。

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