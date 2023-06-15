港甲｜愉園捲假波案　原下周日戰足總盃初級組　貝鈞奇證已申請棄權 (14:15)

本季以第11名完成港甲的愉園，原定下周日下午3時半於九龍仔公園出戰足總盃初級組16強，對手為應屆港丙冠軍和富社企。然而有專門報道本地業餘聯賽的社交網專頁今晨報道，稱愉園體育會已應足球部指示，向足總競賽部致函，放棄出戰賽事。

足總主席兼愉園體育會會長貝鈞奇回覆本報查詢時證實，愉園已入信申請棄權；和富社企職球員亦向本報確認，球隊已接獲足總通知對手申請棄權，該戰不會進行，意味和富社企或不戰而勝，直接晉級8強。

根據足總《2022至23年度甲、乙、丙組賽事章則》，倘參賽球隊在一場已編定的賽事棄權，須罰款3000港元及支付有關賽事開支。

廉署上月15日起展開「碧草」行動，瓦解一個涉於港甲賄賂「打假波」的集團，拘捕22男1女，據悉被捕人包括愉園主教練趙覺超及同隊11名球員。但拘捕行動發生近一個月後，據悉一些疑涉案球員，包括曾征戰港超職業聯賽的彭超然及雷文廸等，近日已如常出戰業餘硬地賽事。

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