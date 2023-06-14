明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

排球｜意大利世排聯香港站響頭炮　隊長施娜讚球迷投入觀戰　土耳其直落3局挫荷蘭 (22:55)

FIVB 世界女排聯賽香港站今晚（14日）於香港體育館（紅館）續戰，力求衛冕的意大利隊有接應妮華卡蘿攻下全場最高18分，以直落3局勇挫保加利亞隊，打開香港站勝門。至於土耳其隊則同樣在尾場直落3局輕取荷蘭隊。

世界排名第4的意大利隊於首周賽事錄得1勝3負，今晚對上世界排名16的保加利亞隊，開局雙方勢均力敵，及至中段，意軍打出6：1的攻勢拉開比分，末段再憑妮華卡蘿及施娜連番強攻，助球隊以25：17先拔頭籌。次局意軍雖有較多失誤，但仍以25：19勝出。雙方在第三局拉鋸，但意軍終仍險勝25：23，直落3局勝出。

意軍隊長施娜此仗貢獻10分，賽後獲選為最佳球員的她直言很享受在港作賽，「香港的觀眾十分投入比賽，從不會安靜下來，每次來這裏我都很開心」，主教練馬贊提大致滿意球隊表現，但稱球隊仍需打得更進取。

尾場土耳其與荷蘭隊首局戰况激烈，土軍終在首局「刁時」險勝31：29；雖然土軍次局一度落後6分，但及後打出一段16：4攻勢，反勝25：19。土軍及後在第3局未受太大考驗下，順利以25：15再下一城，以局數3：0勝出。

另外，保加利亞隊將於明午1時半鬥加拿大隊，波蘭隊將於下午5時迎戰土軍，多米尼加共和國隊則在尾場晚上8時半碰意軍。

其他報道：風帆︱港隊4將戰杭州亞運　iQFOiL隊下月征世界賽　爭巴黎奧運入場券

其他報道：越南直擊｜港足明晚作客缺兩守將　安達臣盼遇強愈進步　陳俊樂曾兩鬥越南難忘差距

相關字詞﹕體育 女排 世界排球聯賽 意大利隊 香港 編輯推介

上 / 下一篇新聞