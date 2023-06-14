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足球︱美斯無意出席2026年世盃　讚哥迪奧拿「世一」　加拿祖明晚勢為阿根廷「地標」 (20:59)

世界盃冠軍阿根廷隊將在明晚（15日）8時，在可容納6.8萬人的北京工人體育場友賽澳洲隊。「藍白兵團」隊長美斯賽前以「原則上，我完成了」，來回應內地傳媒詢問出席2026年世盃的機會，意味這名七奪金球獎的巨星，將不會連續6次參加該4年一度的國際大賽。

美斯去年尾帶領阿根廷隊在卡塔爾奪得世界盃冠軍後，曾向其祖國《奧萊報》透露，不會出戰由加拿大、墨西哥和美國聯辦的2026年世盃，並向內地傳媒重申：「我已不止一次稱不會再參加世盃。卡塔爾世盃就是我的最後一屆世盃。我仍會看事態發展，但原則上，我不會再參加下屆世盃。」他下周六便36歲，故若出席3年後的世盃，屆時將已近39歲。

哥迪奧拿日前率領曼城首奪歐聯及破天荒榮膺「三冠王」，美斯對這名曾在巴塞隆拿合作4年的西班牙籍名帥推崇備至，「我與他仍有頻密通訊。我為其成就感到非常高興。他是世上最佳教練。我認為他不用以今次的歐聯冠軍來證明自己」。美斯又回應未來擔任教練的問題道：「暫時沒有這計劃，但也不知道將來會怎樣。我離掛靴仍有一段距離。」此外，下周四是端午節，美斯接受內地傳媒訪問期間應節，在現場說中文「端午安康」，並即席在淘寶的網上直播揀糭。

美斯已宣布即將加盟國際邁阿密，至於他遺下的巴黎聖日耳門（PSG）空缺，據轉會專家羅曼奴在Twitter透露，馬略卡的「韓國美斯」或就是替代者，「PSG已與馬略卡的李康仁就長期合同達成全面口頭協議，這個球員完成體檢的主要部分」。22歲的李康仁能司職翼鋒或進攻中場，在剛過去的西甲入6球和有7次助攻，2019年至今曾代表「太極虎」出賽12次，或可在周五主場友賽秘魯隊時在國際賽開齋。

另外，翼鋒阿歷真度加拿祖有望明晚為阿根廷隊「地標」，這名放棄為西班牙比賽的18歲曼聯新星說：「我覺得自己是阿根廷人，家人一直支持我為這南美洲大國比賽。我亦知道受到很多阿根廷人愛護和重視。」他因在3月足踝受傷需長「唞」，致使無緣在日前結束的U20世青盃，以及在阿根廷同胞前獻技。另據報明晚在北京工人體育場的門票，已被炒至4800人民幣（約5232港元）一張。

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