越南直擊｜越南新帥杜斯亞讚港足有拼勁　近年重青訓出產「越南美斯」等球星 (19:11)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

杜斯亞近年於越南青年梯隊執教，在3月國際賽周未有安排比賽下，明晚主場鬥港足將是他首在越南大國腳領軍。他今午（14日）在賽前記者會上表示，雖然世界排名較香港高，但強調足球並非紙上談兵只看數據，「我們知道香港取得亞洲盃決賽周入場券，球隊表現有拼勁，值得尊重，明仗要贏的話，肯定要付出100%認真對待比賽，我們也研究了港隊之前對新加坡和馬來西亞的友賽，為明仗做好準備，希望明天天氣好吧」。

越南隊近年注重青訓發展下，在國際賽成績突飛猛進，有不少球員旅外落班。最大名氣為有「越南美斯」之稱的26歲中場阮光海，曾帶領越南歷史性出戰2017年U20世青盃決賽周，以及在2019年U23亞洲盃奪亞軍。他去夏外流法乙FC波城，出場12次僅兩獲正選，早前經協商解約恢復自由身。他日前回歸越南隊大軍後，曾向當地傳媒稱杜斯亞為球隊注入不同新元素，甚至說：「這裏（越南隊）的訓練強度，比在波城的時候還要高。」

司職前鋒的阮公鳳則是越南陣中外流經驗最豐富的球員。這名28歲前鋒曾效力過日乙水戶蜀葵、韓職仁川聯及比利時甲組聖圖爾登，今年則從母會HA嘉萊轉投日職FC橫濱，但目前只在日聯盃後備上陣1分鐘。至於另一名曾征戰日職的越俄混血門將鄧文林，於2021至22年效力大阪櫻花，但其間只在天皇盃及亞冠分組賽各上陣一次，去年離隊回流越南甲組的平定。

值得一提的是，去年贏得越南金球獎的31歲河內FC中場阮文決，4月因在越南甲與球證發生肢體衝突被逐，及後遭越南足總重罰停賽8場，這次未獲國家隊徵召。

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