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風帆︱港隊4將戰杭州亞運　iQFOiL隊下月征世界賽　爭巴黎奧運入場券 (21:42)

香港滑浪風帆隊今午（14日）在赤柱香港航海學校會見傳媒，公布杭州亞運4人名單。港隊總教練陳敬然表示，8月iQFOiL世界賽和9月杭州亞運為爭奪巴黎奧運入場券的賽事，因此港隊將全力爭取佳績。

港隊派出鄭清然和馬君正參加iQFOiL項目，而歐令揚及魏瑋恩則角逐RS：X項目。4人之中僅馬君正擁有亞運經驗，她在上屆伙何允輝在RS：ONE摘銀。總教練陳敬然盼港隊今屆在香港大學機械工程系的幫助下，再上頒獎台，「港大使用雷射探測與測距（LiDAR）技術，在赤柱模擬風勢十分準確，他們在亞運前會派員去杭州掃描風向及地型，盼透過科技幫助運動員備戰，好像考試前先看一次答案，比賽更有信心」。

巴黎奧運將以iQFOiL代替RS：X作為滑浪風帆指定器材，陳敬然提到馬君正當初放棄參加東京奧運，提早練習iQFOiL，足證決心十足。馬君正透露特意增磅10多公斤，務求更好控制帆板。她說：「論體能可能我可能是最差一人，但我亦有優點，要相信自己，在比賽中發揮最好一面。」

港隊將兵分兩路，iQFOiL隊伍在7月先到法國馬賽參加巴黎奧運測試賽，8月轉戰荷蘭海牙世界賽，隨後與一直留港的RS：X隊伍在9月1日前往杭州，備戰亞運。陳敬然指亞運為巴黎奧運資格賽之一，若於iQFOiL項目奪冠，便有望直接取得奧運入場券。

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