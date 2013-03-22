越南直擊｜港足明晚作客缺兩守將　安達臣盼遇強愈進步　陳俊樂曾兩鬥越南難忘差距 (18:45)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

港足將於明晚8時30分在海防市的Lach Tray體育場友賽越南隊。世界排名第147位的港足，近年面對排95名的越南，往績近3仗皆負，上次獲勝已是2013年亞洲盃外圍賽，憑陳偉豪絕殺在主場小勝1：0；在青年梯隊賽事近3次對壘亦大敗而回。

今午兩隊舉行賽前記者會，獲兩地超過50名傳媒出席。港足主帥安達臣稱，樂見港足可以跟排名高52名的越南等這類強隊交手，從而準備明年1月的亞洲盃決賽周，「當然我們可以約戰跟較弱對手，但我好希望球隊能從對越南和泰國這些強隊中取得寶貴經驗，從而有更大進步，包括執行進攻戰術及閱讀球賽方面，當然不是易事，離亞洲盃決賽周還有數個月，我們會在每場比賽努力學習和進步」。

安達臣在亞洲執教多年，包括曾執教朝鮮隊，以及領軍韓職仁川聯時與越南國腳阮公鳳合作半季。他稱留意越南隊已久，讚揚前帥朴恆緒之前帶領這東南亞國家取得成功，但未知現由日本隊前帥杜斯亞接手後，戰術有否改變。軍情方面，安達臣證實兩名中超兵勞烈斯及茹子楠均因傷料缺陣，期望他們下周一主場對泰國隊可候命，「勞烈斯腿筋有些問題，他昨日曾嘗試操練，但明天應不能上陣；茹子我亦不會將他放在明仗正選陣容」。

港足中場陳俊樂此前因傷等因素，錯過了兩輪國際賽，如今相隔近一年將再披港足戰衣。這名27歲中場稱很想為港比賽，期待面對越南這類強敵，從而提升港足迎接亞洲盃的實力。「樂仔」過去在2013年U19亞青盃外圍賽，以及2016年友賽性質的AYA銀行盃均對過越南，其中2013年一仗曾跟阮公鳳及阮文全等現役國腳交手，樂仔仍記得當年被大炒1：5，「當時以為自己球隊踢得不好，之後看他們擊敗澳洲，實力真的好勁」。港、越兩地足球發展近年差距漸大，樂仔也承認雙方水平相差甚遠，「越南球員整體技術和用球能力都很強，很自如控球。他們踢法由青年軍已集中一班球員練上去，而且很多球員可外流也是關鍵，可能這樣令到進步更快」。樂仔期望今仗執行教練部署，盡力向對手施壓，「要嘗試做多點逼搶影響他們組織進攻，令對手減少控球上腳時間」。

港足大軍陣中於2013年亞青外曾與越南交手的，還有中場胡晉銘，他亦對該仗印象深刻，「這是我第一次代表港足踢大型比賽，仍記得當年越南踢法已好成熟，他們擊敗澳洲的表現歎為觀止，之後我們落場交手，感覺與他們級數差一兩班也不誇張」。越南這青年班底如今已成大國腳，晉銘認為對方實力比泰國更強，但稱對手仍在季前階段，期望從狀態收窄距離，從而跟上對方比賽節奏。

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港足近年對越南往績

大港腳

日期 賽事 賽果 當時上陣現役港腳

2016.6.3 AYA銀行盃 和2：2（12碼負5：6）葉鴻輝、陳俊樂、梁冠聰、艾里奧

2014.9.6 友賽 負1：3 葉鴻輝、黃洋

2014.3.5 亞洲盃外圍賽 負1：3 葉鴻輝、黃洋、鞠盈智、黃威

2013.3.22 亞洲盃外圍賽 勝1：0 葉鴻輝、黃洋

港足U隊

日期 賽事 賽果 當時入選大港腳

2022.9.14 U20亞青盃外圍賽 負1：5 /

2015.9.28 U19亞青盃外圍賽 負1：3 安永佳、羅梓駿、胡晉銘、徐宏傑、余煒廉、謝家榮

2013.10.5 U19亞青盃外圍賽 負1：5 陳俊樂、胡晉銘