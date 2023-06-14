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羽毛球︱港隊兩混雙印尼公開賽3局過關　李卓耀僅負李詩灃　 (15:32)

香港兩對混雙組合今日（14日）在印尼羽毛球公開賽首圈分途奏捷，鄧俊文/謝影雪勇挫韓國隊8號種子，李晉熙/吳芷柔則反勝中華台北隊。不過，港將李卓耀在男單首圈不敵中國隊的李詩灃出局。

鄧俊文/謝影雪在混雙首圈面對韓國隊金元昊/鄭娜銀，首局一直領先並以21：8先拔頭籌，但對手在次局以21：14扳平。「鄧謝配」在決勝局及時回勇，再贏一場21：10，他們激戰53分鐘後，以局數2：1勝出。

至於李晉熙/吳芷柔在首圈鬥中華台北隊的葉宏蔚/李佳馨，首局一直拉鋸僅負18：21。兩隊鬥得激烈，港將隨後連贏21：19，以及「刁時」險勝23：21，苦戰62分鐘下反勝過關，晉級次圈硬撼日籍2號種子渡邊勇大/東野有紗。

世界排名第14的李卓耀，在男單首圈以18：21、21：9、19：21不敵中國隊新星李詩灃出局。至於港將伍家朗在明日的男單次圈登場，鬥印度籍7號種子帕萊；楊雅婷/楊霈霖則於女雙次圈火併韓國6號種子鄭娜銀/金慧貞。

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