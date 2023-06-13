排球｜世排聯香港站紅館開鑼　中國女排輕取加拿大旗開得勝 (23:13)

今日開鑼的香港站賽事為今季世界女排聯賽第2周分站之一，中國隊自2019年後再於香港球迷面前獻技，即使賽事在平日開打，尾場亦有逾五成入座率，多名球迷為「女長城」打氣。

中國隊在首局未受考驗，李盈瑩和袁心玥連番強攻，加上刁琳宇兩度直接發球得分，助球隊25：14先拔頭籌。兩隊在次局拉鋸，加拿大隊有賀維轟下6分，但王媛媛和龔翔宇在末段接連攔網得手，中國隊以25：18再下一城。

中國隊在第3局一度落後21：23，但力追至「刁時」後有李盈瑩在網前狂攻，終以29：27勝出，以直落3局擊敗加拿大隊。李盈瑩直言表現中規中矩，但香港球迷的打氣聲令她倍添動力：「我4年前場下學習，現在作為主力球員，在此感受到主場的氛圍，像是回到家裏一樣。希望之後比賽愈來愈好，比賽掌控力需要提高」。

副攻袁心玥和王媛媛各貢獻9分，後者認為現時中國隊是年輕的隊伍，仍需時磨合，「通過實戰，我們可增強配合和默契，更清楚了解自己的同伴」。

世界女排聯賽自去年起實行新制，初賽縮減至6個分站，每站共有8支國家隊參與，並由以往每站6場比賽，增加至16仗。本站其餘4隊明將於紅館亮相，上屆冠軍意大利隊在下午5時頭場鬥保加利亞隊，而荷蘭隊將於晚上8時半與土耳其隊碰頭。

至於中國隊將會休兵兩日，並於周五起一連3日再次主場出擊，分別與保加利亞、波蘭及意大利隊交手。

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