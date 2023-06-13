足球︱曼城無懼風雨巡遊慶三冠　哥帥風騷抽雪茄　夏蘭特脫上衣和雨共舞 (20:40)

曼城這次是繼同市宿敵曼聯在1998/99年球季後，歷來第2支英格蘭球會實現三冠美夢。不過巡遊當日天公不造美，大曼徹斯特郡雷雨交加，使活動被迫延遲開始。惟大批球迷堅持留守街道，並於接載職球員的開篷巴士駛經時以歡呼聲歡迎。而藍月球員沿途高舉本季所奪的三大獎盃，領隊哥迪奧拿風騷地抽着雪茄，星將艾寧夏蘭特、魯賓戴亞斯等脫下上衣和雨共舞，可見全隊早已沉醉在慶祝的氣氛中。

巡遊的終點站在市中心的聖彼得廣場，曼城上下從巴士走到台上，繼續與聚集的球迷分享喜悅。儘管遇上惡劣天氣，哥迪奧拿反說暴雨成為了這次巡遊的點綴，「非常美好的下午，這場雨讓巡遊變得完美，否則就失去曼徹斯特的特色，我們不需要陽光普照」。

此外，本季各賽事上陣53次轟入52球的夏蘭特，昨大熱當選曼城年度最佳球員，過去曾四度當選的中場奇雲迪布尼居次，荷蘭籍後衛尼敦阿基則排第3。

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