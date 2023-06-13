轉會｜麥巴比無意續約　PSG或今夏放售 (19:14)

PSG今夏將有球星美斯及沙治奧拉莫斯約滿離隊，而與自家球迷鬧不和的尼馬亦去留成疑。不過，這支法甲豪門如今面臨進一步星散，是關據多間歐洲傳媒引述法國《隊報》的消息指，陣中當家球星基利安麥巴比已向會方表達去意，不打算續約之餘，亦無意行使明夏續約1年至2025年的條款。

由於麥巴比與PSG的合約將於明夏屆滿，意味會方為免對方屆時免費轉會他投致人財兩失，勢必要在今夏放售對方套現。而據報其下一站極可能是去夏「無限接近」的皇家馬德里，皆因這支西甲班霸近期有首席射手賓施馬離隊赴沙特聯賽「搵食」，加上麥巴比去年曾公開承認有意登上「銀河艦隊」，並直言「我的皇馬夢沒有終結，你不知道未來會發生什麼」，令傳聞言之鑿鑿。

另外，早前波爾多在法乙煞科戰迎戰羅德茲一戰，因有主隊球迷在客軍前鋒布迪斯（Lucas Buades）入球後衝落場向其施襲，導致對方腦震盪送院，終令球賽腰斬。法國聯賽會今宣布，判波爾多該仗落敗，意味該會將無緣升班，反觀羅德茲則藉此勝仗護級成功，兩軍來季皆續戰乙組。此外，波爾多同時被罰下季扣1分，意味來屆將以負分展開新球季。

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