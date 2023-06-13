NBA總決賽｜金塊場數4：1擊敗熱火首奪總冠軍　約基治膺FMVP (11:19)

背水一戰的熱火今仗作客金塊已無退路，初段積極搶攻，半場領先51：44。惟第3節整隊命中率下滑，進入末節時優勢只餘1分。其後金塊兩大球星約基治及查美梅利接連取分領銜反超。戰至末段熱火星將占美畢拿發力，兩分鐘內獨取13分，一度將雙方分差拉入1分差距。不過，這名熱火後衛於尚餘約27秒，殺入禁區欲回傳隊友時交失，被截走皮球後犯規，錯失了制勝機會之餘，更被金塊拉開3分，加上球隊及後攻勢未能取分，最終再輸兩罰球後，金塊以94：89取勝，場數贏4：1，奪得隊史首座NBA總冠軍。

賽後同時持有英超足球勁旅阿仙奴等球隊的金塊班主高安基，接過隊史首座總冠軍獎盃，而今屆總決賽場均貢獻30.2分、14個籃板、7.2次助攻的約基治，則以大熱姿態奪得總決賽最有價值球員（FMVP），綽號「小丑」的他，將成功歸功一眾隊友，認為今次是團隊的勝利。曾經歷膝傷重創的梅利則淚灑當場，坦言自己若非傷患困擾，或可更早圓夢，亦證明了這支球隊有力封王。而金塊主帥米高馬龍則揚言之後要再贏得更多冠軍，並大讚約基治是當今最佳球員。

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