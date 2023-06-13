明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

越南直擊｜港足抵達海防備戰周四友賽　當地首操遇雷暴風雨　梁諾恆：可適應惡劣天氣比賽 (21:58)

香港足球代表隊今早（13日）抵達越南，備戰周四晚上8時半作客友賽越南國家隊。港足傍晚展開當地首課操練，卻天公不造美遇上狂風大雨，更一度於閃電雷暴交加下繼續訓練。

明報記者 余瑋 越南海防直擊

港足23人決選大軍今早登機往越南河內，抵埗後經陸路到東北城市海防，傍晚於越南球隊海防FC的訓練場操練，不過場地較空曠，除了保安及消防到場駐守及待命，還有些民眾於場邊觀操。

操練前已天色陰暗，結果訓練開始約20分鐘即下起狂風暴雨，更持續有閃電雷暴。一眾港將起初在雨中仍然留守場內訓練，但雨勢加劇下曾不得不暫停訓練，不過又很快逐漸停雨而復操。

港足主教練安達臣表示，雖然一開始在大雨中訓練是有困難，但重申更大問題是一眾大港腳一起時間不多，因此也盡量把握每次訓練機會。對於4名中國聯賽落班的外流兵安永佳、勞烈斯、梁諾恆及茹子楠，至昨日才歸隊，安帥稱他們狀態漸有提升，並透露會在作客越南及下周一主場對泰國隊的兩場友賽，讓陣中更多球員有更多比賽機會，嘗試爭取入球，以及令球隊有進步。

越南隊今仗由此前教梯隊的日本隊前帥杜斯亞首次領軍，安達臣認為越南球員有技術、速度快，會以體能好的球員防守，「我們會盡力進攻，減少給他們製造入球的空間」。越南球星阮公鳳於2019年在韓職仁川聯於安達臣麾下半季，安帥稱對這名現效力日職FC橫濱的28歲前鋒評價正面，「他在韓國時不夠好，但即使後備，我也多次給他上陣時間。我曾建議他要更努力，現在他已是越南最好球員之一」。

效力中超浙江隊的中堅梁諾恆表示，相比3月國際賽前未開季，期望有更好狀態助球隊在未來兩場友賽有好表現，「都是貫徹之前目標，通過更好對手準備明年亞洲盃決賽周。今次對越南和泰國都是很好機會給我們磨合，即使艾華頓等入籍兵仍未準備好，現在入選的球員先做好自己，從而之後有更好發揮」。

對於今日天氣惡劣下操練，梁諾恆稱雖影響是日縮減了部分訓練時間，有些倉卒地完成，惟笑稱這情况是好事，「我之前在內地都試過大雨下訓練，這是好事，因為比賽時是有機會發生這情况，我們都需要適應不同惡劣天氣比賽」。至於在空曠環境訓練期間不時行雷，梁說不太擔心，還笑稱「生平無乜做壞事，劈唔到我嘅」。

越南x海防足球話你知︰

越南國家隊近年成績突飛猛進，世界排名升至95位，綽號「金星勇士」，在上屆世界盃外圍賽，去年初曾主場3：1擊敗中國隊及作客1：1和日本隊。

港足今次作客地點海防市位於越南東北部，屬國內第3大城市，僅次於河內及胡志明市，發展工業園區。海防FC為上季越南甲組聯賽亞軍，將出戰來季亞冠外圍賽，暫定對港超季軍標準流浪。球隊主場Lach Tray體育場於1958年由馬場改建，2021年5月再次翻新，今年竣工，外形被指與葡超賓菲加的光明球場相似。

據稱由於越南國家隊比賽過去普遍於河內舉行，越南足總聽取各界意見後，本月兩場友賽安排在另外兩個城市舉行作推廣，亦是Lach Tray體育場首辦國家隊賽事。

相關報道：港足｜北上4將歸隊備戰友賽　安永佳暫居中甲射手榜首　盼延續勇態至國際賽

其他報道：網球｜網總落實相隔22年復辦ATP250香港巡迴賽 明年起會師維園網球場

其他報道：羽毛球｜伍家朗直落兩局擊敗桃田賢斗 印尼賽闖次圈

其他報道：NBA總決賽｜金塊場數4：1擊敗熱火首奪總冠軍 約基治膺FMVP

相關字詞﹕體育 港足 安達臣 陳俊樂 胡晉銘 直擊 越南 友賽 編輯推介

上 / 下一篇新聞