越南直擊｜港足抵達海防備戰周四友賽　當地首操遇雷暴風雨　梁諾恆：可適應惡劣天氣比賽 (21:58)

明報記者 余瑋 越南海防直擊

港足23人決選大軍今早登機往越南河內，抵埗後經陸路到東北城市海防，傍晚於越南球隊海防FC的訓練場操練，不過場地較空曠，除了保安及消防到場駐守及待命，還有些民眾於場邊觀操。

操練前已天色陰暗，結果訓練開始約20分鐘即下起狂風暴雨，更持續有閃電雷暴。一眾港將起初在雨中仍然留守場內訓練，但雨勢加劇下曾不得不暫停訓練，不過又很快逐漸停雨而復操。

港足主教練安達臣表示，雖然一開始在大雨中訓練是有困難，但重申更大問題是一眾大港腳一起時間不多，因此也盡量把握每次訓練機會。對於4名中國聯賽落班的外流兵安永佳、勞烈斯、梁諾恆及茹子楠，至昨日才歸隊，安帥稱他們狀態漸有提升，並透露會在作客越南及下周一主場對泰國隊的兩場友賽，讓陣中更多球員有更多比賽機會，嘗試爭取入球，以及令球隊有進步。

越南隊今仗由此前教梯隊的日本隊前帥杜斯亞首次領軍，安達臣認為越南球員有技術、速度快，會以體能好的球員防守，「我們會盡力進攻，減少給他們製造入球的空間」。越南球星阮公鳳於2019年在韓職仁川聯於安達臣麾下半季，安帥稱對這名現效力日職FC橫濱的28歲前鋒評價正面，「他在韓國時不夠好，但即使後備，我也多次給他上陣時間。我曾建議他要更努力，現在他已是越南最好球員之一」。

效力中超浙江隊的中堅梁諾恆表示，相比3月國際賽前未開季，期望有更好狀態助球隊在未來兩場友賽有好表現，「都是貫徹之前目標，通過更好對手準備明年亞洲盃決賽周。今次對越南和泰國都是很好機會給我們磨合，即使艾華頓等入籍兵仍未準備好，現在入選的球員先做好自己，從而之後有更好發揮」。

對於今日天氣惡劣下操練，梁諾恆稱雖影響是日縮減了部分訓練時間，有些倉卒地完成，惟笑稱這情况是好事，「我之前在內地都試過大雨下訓練，這是好事，因為比賽時是有機會發生這情况，我們都需要適應不同惡劣天氣比賽」。至於在空曠環境訓練期間不時行雷，梁說不太擔心，還笑稱「生平無乜做壞事，劈唔到我嘅」。

越南x海防足球話你知︰

越南國家隊近年成績突飛猛進，世界排名升至95位，綽號「金星勇士」，在上屆世界盃外圍賽，去年初曾主場3：1擊敗中國隊及作客1：1和日本隊。

港足今次作客地點海防市位於越南東北部，屬國內第3大城市，僅次於河內及胡志明市，發展工業園區。海防FC為上季越南甲組聯賽亞軍，將出戰來季亞冠外圍賽，暫定對港超季軍標準流浪。球隊主場Lach Tray體育場於1958年由馬場改建，2021年5月再次翻新，今年竣工，外形被指與葡超賓菲加的光明球場相似。

據稱由於越南國家隊比賽過去普遍於河內舉行，越南足總聽取各界意見後，本月兩場友賽安排在另外兩個城市舉行作推廣，亦是Lach Tray體育場首辦國家隊賽事。

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