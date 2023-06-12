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桌球資格賽｜港將周漢文王雨晨4強止步　無緣職業賽資格 (21:39)

一連兩站的英式桌球亞太區職業資格賽（Q School），今（12日）於泰國曼谷煞科，香港球手周漢文在8強的「內訌戰」以4：3險勝張家瑋，惟4強面對印度籍對手則以直落4局吞敗，與未來兩季職業賽資格擦身而過。

亞太區Q School於本月1至12日舉行，兩站各兩名球手可奪得未來兩季職業賽資格，港將張家瑋曾在首站殺入4強，惟他最終不敵英籍泰裔球手，功虧一簣。這名世運會冠軍在次站連過4關，惟在8強跟隊友周漢文鬥得緊湊，他在首局先輸39：75後，次局回勇打出一棒79度，並以局數2：1反超。不過，周漢文扳平局數3：3後，再於決勝局贏67：32過關。

周漢文在4強面對印度隊的察哈，遭對手「起重break」打出一棒68度及「破百」，以直落4局告負，未能取得職業賽入場券。另一港將王雨晨在4強面對中國隊的賀國強，則在領先局數3：1下，連輸3局落敗，同樣錯失職業資格。

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