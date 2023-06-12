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排球｜世界女排聯賽香港站明日紅館開鑼　國家隊主帥盼為港球迷獻精彩表現 (20:00)

FIVB世界女排聯賽闊別4年重返香港，明日（13日）起一連6日假香港體育館（紅館）舉行。大會今午於香港嘉里酒店舉行記者會，相隔4年重臨香江的中國女排隊長袁心玥，喜見球迷熱情不變，主帥蔡斌則盼「女長城」為香港球迷獻上精彩表現。

世界女排聯賽香港站因疫情停辦3年，而賽事自去年起實行新制，初賽縮減至6個分站，每站共有8支國家隊參與，並由以往每站6場比賽，增加至16場比賽。明日開鑼的香港站賽事為今季世界女排聯賽第2周分站之一，除了中國隊外，還有多米尼加共和國、波蘭、加拿大、意大利、保加利亞、荷蘭及土耳其隊參賽。

經過首周賽事，波蘭、中國及美國隊皆4戰全勝，其中波蘭隊憑較佳得分率暫居榜首。今站坐擁主場之利的中國隊正經歷換血期，主教練蔡斌承認球隊還有很大進步空間，但會盡力為香港球迷帶來精彩的比賽，「我們主力陣容這幾年的轉變較多，改善的空間也很大，現在還在磨合階段。而香港站對現在的陣容來說是十分新鮮，我們會認真看待所有對手，為香港球迷帶來精彩的比賽，而8支球隊實力相約，誰勝誰負需要看臨場發揮」。

現於意大利球會效力的中國主攻手朱婷，去年右手腕開刀後仍未痊癒，這兩站賽事皆不在陣中。被問到會否給年輕球員更多機會，蔡斌稱球隊仍在磨合階段，穩定的陣容比較重要，但會視情况讓年輕球員上場。

相隔4年再臨香港，中國隊隊長袁心玥稱球迷的熱情不變，「很開心可以見到香港的氛圍跟球迷的熱情還是一如既往，沒有改變，唯一有變化的是我們球隊有人員的調整，但不變的是我們是代表中國出征，所以希望我們可以在比賽中繼續進步，打出自己的光采」。

賽事將於明午5時展開，波蘭隊在揭幕戰對多米尼加共和國隊；中國隊則於晚上8時半鬥加拿大隊。加國隊長格莉期待於眾多觀眾面前跟中國隊比併，亦已做好充足準備。力求衛冕意大利隊上站僅得1勝3敗，主教練馬贊提稱香港站是一大挑戰，但球隊依然會以進軍總決賽為目標。

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