世青盃決賽｜烏拉圭絕殺意大利首封王　卡沙迪奪金靴兼金球獎 (18:15)

世青盃決賽於阿根廷城市拉普拉塔上演，據報逾4萬人入場觀戰，其中大部分屬烏拉圭隊球迷。烏、意兩軍賽前從未染指冠軍，故此肯定將有新的盟主誕生。烏拉圭憑着較佳的個人技術主導比賽，若非意軍門將迪斯柏蘭捷斯屢救險球，球隊或已慘敗。86分鐘，意軍禁區內混戰一輪後，被19歲敵鋒盧斯安奴洛迪古斯頂入，並藉這個入球，令三度闖入決賽的烏拉圭首度揚威。

今屆世青盃開齋的盧斯安奴洛迪古斯現效力烏國球會蒙特維多利物浦，盛傳他已成為皇家馬德里的潛在獵物，反觀今屆獨取7球的意軍車路士新星卡沙迪的表現並不突出，但仍成為今屆金球獎得主。

季軍戰方面，以色列隊以3：1打敗於上半場一度扳平的上屆亞軍韓國隊，首次參賽即有獎牌落袋。值得一提的是，意大利足球近12天度過黑暗日子，事關該國球會羅馬、費倫天拿、國際米蘭及U20意軍，先後在歐霸、歐洲協會聯賽、歐聯和世青盃決賽悉數落敗。

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