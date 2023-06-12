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港足｜由大港腳改代表U22征塔吉克　黃皓雋余在言盼累積經驗續成長 (19:31)

港足U22將於周四及下周一作客兩戰塔吉克U22，大軍明晨啟程前，今早（12日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行最後一課操練。大軍今午亦公布翼鋒李樂謙因身體抱恙退隊，並補選陳傲軒入隊。

港足U22前晚公布23人決選名單，當中原被列入大港腳初選的黃皓雋及余在言，最終被調配為U22代表隊出征。3月曾入圍大港腳決選的翼鋒黃皓雋，至今日才首次參與U22操練，惟稱與陣中不少球員均合作多年，相信默契不成問題，「這批球員很多是2001至03年出生，不少是港足青年軍的隊友，因此默契不用擔心」。他透露港足主教練安達臣曾與其交談，指對方盼自己從未來兩仗獲得更多上陣時間，吸收國際賽經驗。

至於日前落實加盟東方與黃皓雋做隊友的中場余在言，則表示與安帥相談後，認同被調至港足U22作戰的決定，「來到U22角色會有所轉變，會有更多領導職責。即使是為U22出戰，一樣是代表香港，因此態度和決心不會改變」。他又透露從標準流浪改投東方，是因為認同該隊主教練盧比度重用年輕球員的方針，希望來季能爭取更多出場機會，並向梁振邦、葉鴻輝等隊中前輩學習。

至於3月曾代表港足U22出戰新加坡魚尾獅盃後，與余在言一同獲大港腳補選隨隊作客馬來西亞的前鋒劉家喬，則透露在9月出戰U23亞洲盃外圍賽前，會短暫征戰港超，現已獲球會招手；戰畢U23亞盃外後，將返美繼續完成學業。

港足U22主教練司徒文俊表示，原本在初選的冠忠南區門將伍瑋謙，以及原入圍決選的李樂謙，均因生病未能隨隊出征。香港足總同日宣布，補選過去一季外借至南區的傑志翼鋒陳傲軒入隊。此外，流浪主教練潘文俊日前加入港足U22教練團，亦會隨大軍前往塔吉克。

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