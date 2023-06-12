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港足｜北上4將歸隊備戰友賽　安永佳暫居中甲射手榜首　盼延續勇態至國際賽 (15:30)

香港足球代表隊（港足）即將進行兩場友賽，本周四晚先作客越南隊，下周一晚則回師香港大球場迎戰泰國隊。主教練安達臣前晚公布決選名單後，23人大軍今早（12日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行出發越南前最後一課操練。

征戰中國聯賽的安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆，今日全數歸隊報到。惟效力中超梅州客家的茹子楠因大腿受傷，只在場邊進行簡單恢復訓練。安達臣稱這名25歲右閘在歸隊前已告知傷勢，能否上陣仍需視乎未來數日情况。

4名北上港將中，勞烈斯、茹子楠及梁諾恆皆在中超球會效力。然而目前唯一征戰中甲的安永佳，本季表現亦可圈可點。這名26歲前鋒本季為廣西平果哈嘹上陣8次攻入7球，暫列聯賽神射手，並助球隊暫居榜首。連同去季攻入的3球，累積10球的他已超越陳肇麒於2012至13年效力廣東日之泉時，在中甲累積9個入球的紀錄。他笑言本季是出道至今的最好開季，並希望將球會的勇態延續至國際賽，為港足未來兩仗爭取入球，「作為前鋒，沒有其他事比起入球更高興，希望這兩仗可創造一些機會。當然，越南和泰國隊的實力有目共睹，不過我們仍充滿信心，堅持以相同風格應戰」。

安達臣這次首度徵召理文的張憙延，他解釋選兵決定時，稱對方一直在其考察名單內，只是該名23歲翼鋒因前年捲入U23亞洲盃外圍賽「醉酒風波」被禁入選代表隊一年，因此未能挑選。安帥盛讚張憙延在場上勤力，因此給予對方機會在國際賽場展現自己，「雖然他在理文上陣機會不算多，但我看得見他在場上力求完美的態度，我喜歡這類型球員」。被問到標準流浪中場林衍廷最終落選，安帥強調港足大門仍為所有球員打開，9月國際賽期會繼續試用更多不同球員。

港足明早將啟程往越南，本港時間周四晚上8時半在海防市硬撼越南隊。下周一晚上8時則在香港大球場迎戰泰國隊。

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