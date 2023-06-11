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歐聯決賽︱曼城香港球迷會賀三冠王　周四晚辦電車慶祝派對 (21:12)

曼城擊敗國際米蘭高舉歐聯獎盃，曼城香港球迷會在港舉辦睇波活動見證愛隊成就「三冠王」，球迷會會長透露奪冠後將於本周中會在港舉行電車慶祝派對。

曼城香港球迷會會長Aries稱，奪冠後雖然沒有巴士巡遊，但球迷會外籍幹事在上月已計畫舉辦電車巡遊，預定本周四（15日）晚上9時30分由港島石塘嘴屈地街出發，途徑跑馬地再到筲箕灣做終點，但跟電車公司商討時要求有人數限制，因此只限30名會員「圍內」參加。

賽事方面，Aries稱賽前原以為戰况會較輕鬆可「壓住來踢」，但承認對意甲足球不熟悉，讚國米防守反擊非常好，令賽事持續膠着及令一眾藍月港迷緊張非常，「上半場奇雲迪布尼傷出時我都有點怯一怯，到下半場即使打開紀錄，到完場前其實大家都很擔心，眼見國米有數個黃金機會，在門前製造很大威脅，只差少許運氣才未能扳平」。他稱直至完場一刻才跟一眾「藍月」球迷瘋狂歡呼，幾乎失聲，「和一班同好見證三冠王感覺係正，通頂清晨回家後數小時仍未平復心情，亢奮到瞓唔到」。

Aries在2011年因為阿根廷名宿阿古路加盟而開始迷戀曼城，「之前歐聯決賽試過只差一步奪冠，今次終於得償所願。愛儲球衣的我希望下季可贏歐洲超級盃，從而可在曼城球衣印歐超盃章」。

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