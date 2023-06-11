歐聯決賽｜功臣洛迪嘆曼城球迷等40年圓夢　費格遜祝賀哥迪奧拿成功 (20:40)

洛迪的球場內外作風，就如其在曼城司職的防守中場般低調，今季亦只在歐聯決戰國際米蘭、主場勝拜仁慕尼黑、英超迎戰阿士東維拉，以及作客列斯聯的4場勝仗中各斬獲1球，難得的是他全是首名入球者。他昨賽後說：「我現在心情激動。這裏的球迷為了等待這天，已等約20、30和40年，而我則只效力曼城數年。我們近年與歐聯冠軍愈來愈近，先後是4強、決賽和現在的冠軍。上帝給予你這份禮物，它是我們所有人的夢想。」事實是他前季歐聯決賽負車路士時沒被派上陣，今次卻成為奪標英雄。26歲的他於維拉利爾展開職業賽生涯，其後轉會馬德里體育會，2019年投曼城。

此外，哥迪奧拿繼2009及11年領軍巴塞隆拿後，第3次捧起歐聯冠軍，為歷來第4人達此成就。他感慨地說：「奪標實在不易。國米的表現很出色，己隊亦未能有最佳演出。我曾在半場休息時提醒球員必須有耐性，且需有幸運之神眷顧。這場決賽就像擲銀。我現在沒有能量思考下季，這是沒可能的。我們需要休息。」他證實收到曼聯前帥費格遜送上祝賀的訊息，並強調「這是一種榮幸，它觸動我的心靈，太美好了」。費Sir於1999年帶領「紅魔」奪得英超、英格蘭足總盃和歐聯冠軍，成為首支「三冠王」的英格蘭球隊。

曼城隊長根度簡說：「我們創造歷史，這是難以置信的。每個人賽前都在談三冠王，那是壓力，但這就是一支為承受壓力而建立的球隊。」迪布尼也說：「這是我奮戰多年的成果；亦是曼城的第一次，這真是非常特別。」至於連續5仗「食白果」的夏蘭特卻不滿足於今季成就，「我想三冠王一事會在未來1個月被遺忘。我的目標是下季衛冕歐聯、英超和英足總」。國米教練施蒙尼恩沙基則為麾下表現感到自豪，「我逐一與球員擁抱，他們展示了如何阻止曼城。我們值得獲得另一賽果，也相信可從失敗中領略教訓。我認為球隊有力捲土重來」。

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