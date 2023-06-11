明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯決賽｜功臣洛迪嘆曼城球迷等40年圓夢　費格遜祝賀哥迪奧拿成功 (20:40)

主帥哥迪奧拿能領軍曼城首膺「三冠王」，並非倚靠艾寧夏蘭特的入球、奇雲迪布尼的助攻及根度簡的神來之筆，而是西班牙籍同胞洛迪卡斯簡迪，他在今晨（11日）歐聯決賽一箭定江山挫國際米蘭後，目賭年長的球迷時感慨萬千，直言「為了等待這天，他們已等40年」。

洛迪的球場內外作風，就如其在曼城司職的防守中場般低調，今季亦只在歐聯決戰國際米蘭、主場勝拜仁慕尼黑、英超迎戰阿士東維拉，以及作客列斯聯的4場勝仗中各斬獲1球，難得的是他全是首名入球者。他昨賽後說：「我現在心情激動。這裏的球迷為了等待這天，已等約20、30和40年，而我則只效力曼城數年。我們近年與歐聯冠軍愈來愈近，先後是4強、決賽和現在的冠軍。上帝給予你這份禮物，它是我們所有人的夢想。」事實是他前季歐聯決賽負車路士時沒被派上陣，今次卻成為奪標英雄。26歲的他於維拉利爾展開職業賽生涯，其後轉會馬德里體育會，2019年投曼城。

此外，哥迪奧拿繼2009及11年領軍巴塞隆拿後，第3次捧起歐聯冠軍，為歷來第4人達此成就。他感慨地說：「奪標實在不易。國米的表現很出色，己隊亦未能有最佳演出。我曾在半場休息時提醒球員必須有耐性，且需有幸運之神眷顧。這場決賽就像擲銀。我現在沒有能量思考下季，這是沒可能的。我們需要休息。」他證實收到曼聯前帥費格遜送上祝賀的訊息，並強調「這是一種榮幸，它觸動我的心靈，太美好了」。費Sir於1999年帶領「紅魔」奪得英超、英格蘭足總盃和歐聯冠軍，成為首支「三冠王」的英格蘭球隊。

曼城隊長根度簡說：「我們創造歷史，這是難以置信的。每個人賽前都在談三冠王，那是壓力，但這就是一支為承受壓力而建立的球隊。」迪布尼也說：「這是我奮戰多年的成果；亦是曼城的第一次，這真是非常特別。」至於連續5仗「食白果」的夏蘭特卻不滿足於今季成就，「我想三冠王一事會在未來1個月被遺忘。我的目標是下季衛冕歐聯、英超和英足總」。國米教練施蒙尼恩沙基則為麾下表現感到自豪，「我逐一與球員擁抱，他們展示了如何阻止曼城。我們值得獲得另一賽果，也相信可從失敗中領略教訓。我認為球隊有力捲土重來」。

相關報道：歐聯決賽｜曼城小勝國際米蘭首奪歐聯　榮膺三冠王

其他報道：港超︱將軍澳運動場首次試用VAR　下季港超推行4情况覆檢　球員稱宜加快審視片段時間

其他報道：田徑｜呂麗瑤全國大獎賽100米欄奪金　黃冠衡盼今夏「打好個底」　為明年揚威半馬做準備

其他報道：空手道︱劉慕裳K1超聯福岡站摘銀　決賽再負世界一姐大野暉

其他報道：網球｜一姐施維雅達險勝梅祖娃　衛冕法網女單 

 

 

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 歐聯 歐聯決賽 曼城 藍月 國際米蘭 國米 哥迪奧拿 施蒙尼恩沙基 夏蘭特 迪布尼 迪斯高 拿達路馬天尼斯 盧卡古

上 / 下一篇新聞