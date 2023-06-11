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港超︱將軍澳運動場首次試用VAR　下季港超推行4情况覆檢　球員稱宜加快審視片段時間 (18:14)

新一季港超計畫將使用視像裁判（VAR）系統，中國香港足球總會今午（11日）首次在將軍澳運動場安排正式賽事使用VAR。

香港足總4月起展開VAR球證培訓工作，經多次在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行比賽試行後，今午首在將軍澳運動場舉行的兩場大專都會盃賽事使用VAR。球場內臨時將房間設置成VOR房（Video Operation Room），每場比賽會在球場設置8個攝影鏡頭，包括龍門底線兩旁、中圈兩側及看台頂層，以提供不同角度影片。首場賽事於上半場12分鐘曾用VAR審視是否12碼，最後維持球證原判沒判12碼，球場大螢幕則先後播放「CHECKING POSSIBLE PENALTY」、「DECISION NO PENALTY NO FOUL」的畫面。

足總裁判部總監張炎有解釋，有4個情况會覆檢，包括入球是否合法、是否12碼、直接紅牌，以及有否錯誤確認球員身分。他補充，以往比賽旁證判越位時會即時舉旗示意，現在有VAR後會待完成整個攻勢才作出判決，「此前在FTC使用VAR的經驗，發現最需要改善是要再加快審視片段的時間，但準確度要優先」。他亦發現因而在比賽減少了粗野攔截，「因為咁多鏡頭走唔甩。是否越位有畫線就有比較客觀的數據，一厘米越位就是越位，不可能當無」。

至於8組鏡頭，他認為屬中等規模，「如烏茲別克只是用4、5組，當然亦不能跟中、日、韓、卡塔爾及沙特阿拉伯等亞洲國家比較，他們有電視台供應訊號，放32支鏡頭就可以有32個角度」。他透露現時有兩套VAR系統可應付一日同時舉行兩賽，但像煞科時5場同步開賽情况，便要賽程遷就或多借3套系統應付。現時東亞地區有VAR執法球賽除了中日韓，還有泰國及新加坡，越南、印尼及馬來西亞則正在訓練及申請階段。

而上季港超舉行的球場，張炎有稱只要球場有看台和夠高可放鏡頭，就可使用VAR，「不一定要有大螢幕，可臨時安裝屏幕」，他提及冠忠南區主場的香港仔運動場，由於看台部分位置有柱樑或阻視線，需實地測試會否遮擋看台拍攝越位的鏡頭。他目標為香港培訓VAR球證及副VAR球證各15名，下月中會邀請國際足協（FIFA）人士認證。香港現有兩名球證有VAR牌照，分別為羅碧芝及廖國文。而之後執法港超賽事的VOR房，暫選址荃灣商廈單位遙距接收及提供影像。

足總裁判委員會主席趙善銓補充，裁判部由2021年11月提交建議書，去年3月獲FIFA正式批准使用VAR，年底經投標通過以FIFA認可的科技供應商之一EVS，伙拍網絡傳輸公司CTC為香港提供VAR系統。他認為VAR在全球大勢所趨，包括國際青年及女足賽事都有應用，推行亦可令本地球員對VAR賽事有所準備。足總副主席霍啟山認為在港推行VAR後，可派更多本地球證出外執法更多國際比賽。

今午為香港城市大學參賽的港超香港U23球員袁世傑稱，在今次大專盃參與了4場賽事有用VAR，包括3場分組賽及今午4強，承認球員要適應，「每次比賽使用VAR技術時都要等耐少少，我試過有場分組賽一個判決等了5分鐘。對比賽公平性是有幫助，至少不會睇漏可能判錯的機會，但不能判斷太耐，否則球員等待的時間會變成不好的因素，有機會影響球員的肌肉和發揮，尤其開賽後已熱好身，比賽停得耐就會影響球員集中和判斷力，所以球證方面都要注意審視片段的速率」。執法VAR的本地女球證羅碧芝表示，「VAR是球證團隊最後一道防線」，承認使用VAR執法期間壓力不小，「只能盡量避免及將失誤減到最低，一定執漏重要判決」，不過她亦高興足總和政府將香港足球與世界接軌，「至少不是將香港足球放在一邊不理」。

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此外，足總副主席霍啟山將於本月27日董事會換屆參選足總主席，他今日到場視察VAR運作後受訪，表示參選主席出發點是喜歡足球和踢足球，「足球就是我一部分」。身兼東亞足球協會副會長及亞洲足協執委的他，稱參與本地足球發展多年下，期望當選主席後更落力、更多機會推動香港足球，與國際接軌，「為香港足球爭取更多國際話語權和國際比賽，同時爭取更多資源，繼續推動5人足球、女足及電競。無論什麼崗位都無分別，香港足球好的事我就會做」。擔任足總副主席4年的他提及，在近年疫情困難時期，在港超不夠隊數情况下，贊助成立青年球隊香港U23非常有意義，盼以此培養更多青年球員成為未來港隊成員，亦樂見包括下季北區在內，愈來愈多區隊升班港超，期望下一步加強與球會溝通，令本地球圈團結攜手推動香港足球。

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