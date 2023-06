港超︱將軍澳運動場首次試用VAR　下季港超推行4情况覆檢　球員稱宜加快審視片段時間 (18:14)

香港足總4月起展開VAR球證培訓工作,經多次在將軍澳足球訓練中心(FTC)舉行比賽試行後,今午首在將軍澳運動場舉行的兩場大專都會盃賽事使用VAR。球場內臨時將房間設置成VOR房(Video Operation Room),每場比賽會在球場設置8個攝影鏡頭,包括龍門底線兩旁、中圈兩側及看台頂層,以提供不同角度影片。首場賽事於上半場12分鐘曾用VAR審視是否12碼,最後維持球證原判沒判12碼,球場大螢幕則先後播放「CHECKING POSSIBLE PENALTY」、「DECISION NO PENALTY NO FOUL」的畫面。

足總裁判部總監張炎有解釋,有4個情况會覆檢,包括入球是否合法、是否12碼、直接紅牌,以及有否錯誤確認球員身分。他補充,以往比賽旁證判越位時會即時舉旗示意,現在有VAR後會待完成整個攻勢才作出判決,「此前在FTC使用VAR的經驗,發現最需要改善是要再加快審視片段的時間,但準確度要優先」。他亦發現因而在比賽減少了粗野攔截,「因為咁多鏡頭走唔甩。是否越位有畫線就有比較客觀的數據,一厘米越位就是越位,不可能當無」。

至於8組鏡頭,他認為屬中等規模,「如烏茲別克只是用4、5組,當然亦不能跟中、日、韓、卡塔爾及沙特阿拉伯等亞洲國家比較,他們有電視台供應訊號,放32支鏡頭就可以有32個角度」。他透露現時有兩套VAR系統可應付一日同時舉行兩賽,但像煞科時5場同步開賽情况,便要賽程遷就或多借3套系統應付。現時東亞地區有VAR執法球賽除了中日韓,還有泰國及新加坡,越南、印尼及馬來西亞則正在訓練及申請階段。

而上季港超舉行的球場,張炎有稱只要球場有看台和夠高可放鏡頭,就可使用VAR,「不一定要有大螢幕,可臨時安裝屏幕」,他提及冠忠南區主場的香港仔運動場,由於看台部分位置有柱樑或阻視線,需實地測試會否遮擋看台拍攝越位的鏡頭。他目標為香港培訓VAR球證及副VAR球證各15名,下月中會邀請國際足協(FIFA)人士認證。香港現有兩名球證有VAR牌照,分別為羅碧芝及廖國文。而之後執法港超賽事的VOR房,暫選址荃灣商廈單位遙距接收及提供影像。

足總裁判委員會主席趙善銓補充,裁判部由2021年11月提交建議書,去年3月獲FIFA正式批准使用VAR,年底經投標通過以FIFA認可的科技供應商之一EVS,伙拍網絡傳輸公司CTC為香港提供VAR系統。他認為VAR在全球大勢所趨,包括國際青年及女足賽事都有應用,推行亦可令本地球員對VAR賽事有所準備。足總副主席霍啟山認為在港推行VAR後,可派更多本地球證出外執法更多國際比賽。

今午為香港城市大學參賽的港超香港U23球員袁世傑稱,在今次大專盃參與了4場賽事有用VAR,包括3場分組賽及今午4強,承認球員要適應,「每次比賽使用VAR技術時都要等耐少少,我試過有場分組賽一個判決等了5分鐘。對比賽公平性是有幫助,至少不會睇漏可能判錯的機會,但不能判斷太耐,否則球員等待的時間會變成不好的因素,有機會影響球員的肌肉和發揮,尤其開賽後已熱好身,比賽停得耐就會影響球員集中和判斷力,所以球證方面都要注意審視片段的速率」。執法VAR的本地女球證羅碧芝表示,「VAR是球證團隊最後一道防線」,承認使用VAR執法期間壓力不小,「只能盡量避免及將失誤減到最低,一定執漏重要判決」,不過她亦高興足總和政府將香港足球與世界接軌,「至少不是將香港足球放在一邊不理」。

此外,足總副主席霍啟山將於本月27日董事會換屆參選足總主席,他今日到場視察VAR運作後受訪,表示參選主席出發點是喜歡足球和踢足球,「足球就是我一部分」。身兼東亞足球協會副會長及亞洲足協執委的他,稱參與本地足球發展多年下,期望當選主席後更落力、更多機會推動香港足球,與國際接軌,「為香港足球爭取更多國際話語權和國際比賽,同時爭取更多資源,繼續推動5人足球、女足及電競。無論什麼崗位都無分別,香港足球好的事我就會做」。擔任足總副主席4年的他提及,在近年疫情困難時期,在港超不夠隊數情况下,贊助成立青年球隊香港U23非常有意義,盼以此培養更多青年球員成為未來港隊成員,亦樂見包括下季北區在內,愈來愈多區隊升班港超,期望下一步加強與球會溝通,令本地球圈團結攜手推動香港足球。

