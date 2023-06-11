田徑｜呂麗瑤全國大獎賽100米欄奪金　黃冠衡盼今夏「打好個底」　為明年揚威半馬做準備 (17:59)

排第2線的呂麗瑤起步稍慢，但她跨完第3欄後已脫穎而出，最終以13.45秒首名衝線，替港隊奪金。這是呂麗瑤繼上月在中華台北公開賽以13.34秒摘銀後，再次站上頒獎台。

另外，2023年渣打馬拉松（渣馬）半馬季軍黃冠衡，今日出席「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」時指出，希望可以藉着夏天較少比賽時「打好個底」，從而挑戰在來年渣馬半馬奪標，「4月底我在香港田徑錦標賽男子1萬米奪亞，現在踏入夏天較少大型比賽時，練好基礎，例如肌肉力量和速度，從而在來年渣馬半馬奪冠」。

同行出席還有越野跑手曾小強，他在上月21日參加2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽奪得50公里男子組冠軍，他稱很享受比賽的感覺，「自己停了4至5年沒有參加比賽，可以重拾比賽的節奏和樂趣，自己亦十分享受。未來會前往歐洲參加比賽，近來雖然天氣很熱，但已經開始加強操練」。

昨日展開的「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」於九龍灣國際展貿中心舉行，吸引不少跑手參加，當中包括香港樂隊Kolor主音蘇浩才（Sammy）。

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