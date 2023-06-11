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歐聯決賽｜曼城小勝國際米蘭首奪歐聯　榮膺三冠王 (04:57)

曼城今晨（11日）憑西班牙籍中場洛迪卡斯簡迪下半場一箭定江山，以1：0險勝國際米蘭。「藍月」是役克服中場奇雲迪布尼早段傷出的不利條件，連同早前贏得英超及英格蘭足總盃，完成三冠王創舉，媲美同市宿敵曼聯1999年的成就。

賽前被視為大熱門的曼城，對比上周英格蘭足總盃決賽作出兩個變動，艾達臣摩拉斯復出把關，尼敦阿基則取代基爾獲加成為三中堅之一，其餘位置沿用下半季慣常3-2-4-1陣式人選。尋求盃賽雙冠的國際米蘭，則有迪斯高復任正選倒戈，祭出3-5-2陣式，與曼城在中場爭奪不落下風，限制對方半場只得4射2中，但未能把握數次長傳、以及艾達臣的失誤而製造具威脅攻勢。

曼城是役早段有貝拿度施華右路持球闖入禁區起腳僅斜出，一次中路小組猜傳，亦令半場僅得9次觸球的射手艾寧夏蘭特有入楔攻門，被國米門將奧拿拿擋出，但這球交出直傳的迪布尼，未幾即大腿受傷，繼前年不敵車路士後再決賽提早退下火線，由菲爾科頓入替。他們下半場再有後場失誤，但拿達路馬天尼斯窄位未有傳予入替迪斯高的盧卡古，射門被艾達臣封走。

膠著戰況持續至68分鐘，曼城中堅文路爾艾簡治後上交出直線劏穿國米防線，貝拿度施華傳中被撞回禁區頂，洛迪射近柱破網，助「藍月」領先1：0。國米其後反撲，左翼衛費達歷高迪馬高一次禁區笠頂中楣，補頂則撞中盧卡古的腳彈出底線，而盧卡古其後亦有兩次攻門缺乏角度，包括末段一次離門5碼無人看管下，頭槌被艾達臣擋出。曼城最終小勝一球，贏得隊史首個歐聯錦標。主帥哥迪奧拿則繼2009及11年領軍巴塞隆拿後，第3次捧起歐聯冠軍，為歷來第4人達此成就。

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