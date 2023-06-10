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港足｜友賽決選23人揭曉　理文翼鋒張憙延首度入選　征戰中國聯賽4將在列 (20:30)

香港足球代表隊（港足）今晚（10日）公布本月作客越南隊及在香港大球場迎戰泰國隊的23人決選名單，當中效力理文翼鋒張憙延為首度入選。至於征戰中國聯賽的安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆亦悉數在列，後日（12日）將歸隊報到。

港足將在本月15日先作客世界排名95位的越南隊，19日晚上8時返香港大球場迎戰排名114位的泰國隊。主帥安達臣是次點兵中，僅23歲的張憙延為首獲徵召，他曾在2021年代表港足出戰U23亞洲盃外圍賽，其間涉「醉酒風波」，被香港足總禁止入選代表隊一年。而同涉該事件後首入圍大港腳初選的標準流浪中場林衍廷，則在決選名落孫山。

這次決選名單與3月國際賽期相比出現4個調動，其中效力傑志門將保羅因傷避戰，位置由流浪門將梁興傑頂上。3月因與球會無合約缺陣的陳俊樂，亦連同中堅余煒廉重返大軍。至於3月曾入選的黃皓雋、李毅凱及顏卓彬，這次則告落選。然而港足U22本月亦會作客兩戰塔吉克，因此適齡的黃皓雋仍有望披上港足戰衣征戰。

港足下周二將啟程往越南海防，下周四完成對越南隊的友賽後翌日返港，備戰本月19日主場友賽泰國隊。

港足決選23人名單

門將：梁興傑 （標準流浪）、葉鴻輝 （東方）、謝家榮（和富大埔）

後衛：勞烈斯（大連人）、梁冠聰、黃梓浩（東方）、艾里奧（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）

中場：胡晉銘（東方）、黃洋、陳俊樂（傑志）、 鞠盈智（冠忠南區）、黃威（理文）、陳肇鈞

前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳（廣西平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區)、張憙延（理文）

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