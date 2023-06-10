明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

排球｜中國女排紅館場內外與民同樂　前國手魏秋月指導本地小將 (20:52)

闊別4年的FIVB世界女排聯賽香港站，將於下周二於香港體育館（紅館）一連6日舉行。其中「女長城」中國女排今（10日）出席一連串公開活動與民同樂，包括舉行簽名會及練習對抗賽。至於前國手魏秋月亦來港參與「女排教室」，指導本地小將兼切磋球技。

相關報道：排球︱袁心玥領銜中國女排抵港　備戰下周世排聯香港站

本周二已抵港的中國女排，過去3日閉門操練專心備戰世排聯香港站，而大軍今日鬆一鬆，下午在紅館場內先出席「中國女排全接觸」活動，讓公眾入場觀摩中國女排練習實况，其間更與港隊青年軍進行對抗賽顯身手，場面熱鬧。而大會更特別安排賽馬會「開聲體」體育口述影像服務讓評述員帶領視障人士，以聽覺及觸覺感受世界級排球場設備及盛事氣氛，別具意義。及後國家隊一眾成員傍晚於紅館場外辦簽名會，讓香港球迷能跟偶像近距離接觸，並親自送上打氣話語。

今屆賽事有8隊共16場賽事，據大會公布，最後兩日賽事門票現已接近售罄。此外，賽事期間場館外將設置「賽馬會社區排球計劃：國際『八式』運動攤位」，以8支參賽球隊的國家文化為主題，推動普及運動，並提高大眾對排球的認識 。

 其他報道：港足｜友賽決選23人揭曉　理文翼鋒張憙延首度入選　征戰中國聯賽4將在列

其他報道：壁球亞洲賽｜陳善鈺主場封后　港隊歷來女單亞洲冠軍第3人　放眼亞運爭金 

其他報道：乒乓｜李靜透露港隊擬與國家隊合練備戰杭州亞運

其他報道：NBA｜金塊作客再挫熱火 隊史首冠在望 李澤楷與李拿特集郵

其他報道：港足｜港足友賽大勝U22 準入籍前鋒米高梅開二度 名宿父哥連斯現場觀戰

相關字詞﹕體育 編輯推介 排球 女排 中國女排 世界女排聯賽 魏秋月 香港體育館 紅館

上 / 下一篇新聞