排球｜中國女排紅館場內外與民同樂　前國手魏秋月指導本地小將 (20:52)

闊別4年的FIVB世界女排聯賽香港站，將於下周二於香港體育館（紅館）一連6日舉行。其中「女長城」中國女排今（10日）出席一連串公開活動與民同樂，包括舉行簽名會及練習對抗賽。至於前國手魏秋月亦來港參與「女排教室」，指導本地小將兼切磋球技。
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本周二已抵港的中國女排，過去3日閉門操練專心備戰世排聯香港站，而大軍今日鬆一鬆，下午在紅館場內先出席「中國女排全接觸」活動，讓公眾入場觀摩中國女排練習實况，其間更與港隊青年軍進行對抗賽顯身手，場面熱鬧。而大會更特別安排賽馬會「開聲體」體育口述影像服務讓評述員帶領視障人士，以聽覺及觸覺感受世界級排球場設備及盛事氣氛，別具意義。及後國家隊一眾成員傍晚於紅館場外辦簽名會，讓香港球迷能跟偶像近距離接觸，並親自送上打氣話語。
今屆賽事有8隊共16場賽事，據大會公布，最後兩日賽事門票現已接近售罄。此外，賽事期間場館外將設置「賽馬會社區排球計劃：國際『八式』運動攤位」，以8支參賽球隊的國家文化為主題，推動普及運動，並提高大眾對排球的認識 。
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