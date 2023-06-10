排球｜中國女排紅館場內外與民同樂　前國手魏秋月指導本地小將 (20:52)

相關報道：排球︱袁心玥領銜中國女排抵港 備戰下周世排聯香港站

本周二已抵港的中國女排，過去3日閉門操練專心備戰世排聯香港站，而大軍今日鬆一鬆，下午在紅館場內先出席「中國女排全接觸」活動，讓公眾入場觀摩中國女排練習實况，其間更與港隊青年軍進行對抗賽顯身手，場面熱鬧。而大會更特別安排賽馬會「開聲體」體育口述影像服務讓評述員帶領視障人士，以聽覺及觸覺感受世界級排球場設備及盛事氣氛，別具意義。及後國家隊一眾成員傍晚於紅館場外辦簽名會，讓香港球迷能跟偶像近距離接觸，並親自送上打氣話語。

今屆賽事有8隊共16場賽事，據大會公布，最後兩日賽事門票現已接近售罄。此外，賽事期間場館外將設置「賽馬會社區排球計劃：國際『八式』運動攤位」，以8支參賽球隊的國家文化為主題，推動普及運動，並提高大眾對排球的認識 。

其他報道：港足｜友賽決選23人揭曉 理文翼鋒張憙延首度入選 征戰中國聯賽4將在列

其他報道：壁球亞洲賽｜陳善鈺主場封后 港隊歷來女單亞洲冠軍第3人 放眼亞運爭金

其他報道：乒乓｜李靜透露港隊擬與國家隊合練備戰杭州亞運

其他報道：NBA｜金塊作客再挫熱火 隊史首冠在望 李澤楷與李拿特集郵

其他報道：港足｜港足友賽大勝U22 準入籍前鋒米高梅開二度 名宿父哥連斯現場觀戰