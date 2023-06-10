壁球亞洲賽｜陳善鈺主場封后　港隊歷來女單亞洲冠軍第3人　放眼亞運爭金 (19:22)

第22屆亞洲壁球個人錦標賽今午（10日）在香港壁球中心上演決賽，20歲港將陳善鈺在女子組兩度被追平局數下，在決勝局抵住壓力，以11：1大勝馬來西亞隊的Sivasangari Subramaniam，在主場稱后，並成為繼歐詠芝及湯芷穎後，港隊歷來第3名女子壁球亞洲冠軍。她賽後稱奪冠為備戰杭州亞運注下強心針，有信心屆時衝擊金牌。
兩人此戰上演3月美國大學錦標賽決賽翻版，就讀紐約哥倫比亞大學的陳善鈺，當時以局數3：1挫代表康奈爾大學的Subramaniam，成為全美冠軍；惟對方翌月亦曾在英國公開賽首圈直落3局報卻敗仇。
坐享主場之利的陳善鈺，此戰首局先連取5分下，以11：6搶佔先機。世界排名曾高踞第16位的Subramaniam次局以11：9扳回一城，但陳善鈺第3局與對方戰至「刁時」兩度落後，仍以14：12扭轉敗局，再次領先局數。這名第2次出戰亞洲個人賽的港將於第4局一度受挫，領先2：0下被連取5分，並以3：11大比數落敗；不過她隨即重整旗鼓，在比數1：1時一口氣連得10分，以11：1贏下決勝局，激戰40分鐘後力挫對方封后。
這次是繼2013年歐詠芝及2021年湯芷穎後，港隊歷來第3次在亞洲個人賽女子組奪冠，而陳善鈺以20歲之齡封后，較兩名師姐的奪冠歲數更為年輕。她表示雖一直以贏波為目標，但未想過贏獎牌，如今贏得冠軍仍感興奮莫名。她稱自前年初戰世巡賽後，一直以出戰亞運為目標，這次奪冠則成為很大的鼓勵，有信心在杭州衝擊金牌，「打好每一仗，心裏都是想贏，因此目標還是希望成為第一名。希望身體能一路維持良好狀態，要應對場場硬仗，保持不受傷很重要」。她另透露完成亞洲賽後將稍作休息，8月底到巴黎出戰世巡賽分站後，需返美處理學業，之後便會出戰杭州亞運。
男子組方面，馬來西亞隊的頭號種子伍恩佑在決賽直落以11：4、11：5及11：6輕取印度隊的Velavan Senthilkumar，成功衛冕。
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