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劍擊｜花劍新星陳諾思本地排名升並列第一　勢迎生涯首屆亞運 (21:11)

康文署公開劍擊錦標賽今（10日）轉戰元朗體育館上演女子花劍賽，陳諾思雖在4強止步，但這名18歲小將在最新的本地排名與鄭曉為並列第1，勢迎來生涯首屆亞運。

康文署劍賽為9月杭州亞運截標的最後一個本地計分賽，重劍、佩劍及男花在上周已經完賽，惟女花多名劍手上周在格魯吉亞參加世界盃，故女花項目延至今日上演。

賽前排名第2的陳諾思，在小組5戰全勝，晉級淘汰賽後連挫陳衍嵐和馬靖喬晉級，惟4強力戰下以7：15不敵符妤名；至於符妤名在決賽則以9：15負吳佳蔚得亞軍。

由於香港「一姐」鄭曉為在8強以一劍僅負符妤名，因此在最新的本地排名，陳諾思將與她並列榜首。這名18歲小將直言不在最佳狀態，因在海外接連征戰令體力難以恢復，而賽前也未有多想排名，「我沒計過積分，因這樣壓力很大，能升上第1肯定會開心，但我仍有很多東西需學習，不能自滿」。

陳諾思勢迎來生涯首個亞運，她也相當期待，「以前都透過電視看亞運，會想何時到我打，沒想過這麼快做到。能代表香港隊是個光榮，希望我可盡量打好每一劍，不給自己太大壓力」。她續指，期待於大型運動會住選手村、出席開幕禮的體驗。

除此之外，剛考畢文憑試的陳諾思，也透露有機會負笈美國，入讀西北大學征戰NCAA，「我希望兼顧學業和打劍，待大學畢業後才考慮做全職運動員」。

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