NBA｜金塊作客再挫熱火　隊史首冠在望　李澤楷與李拿特集郵 (16:45)

丹佛金塊今（10日）於NBA總決賽第4戰，除了兩大球星約基治及查美梅利齊獻「雙雙」外，「綠葉」艾朗哥頓及布魯士布朗亦合取48分，助球隊以108：95擊敗邁阿密熱火，作客兩連勝下拉開場數至3：1，下周二將返主場爭取拿下隊史首冠。
金塊是役自次節初段後未再落後，上仗同獻「三雙」寫總決賽歷史的約基治及查美梅利，雖然手感一般，但前者仍取23分及12個籃板，而梅利亦有15分及12次助攻的「雙雙」表現。此外，兩屆入樽賽亞軍的艾朗哥頓及後備兵布魯士布朗齊做金塊今仗的「X-Factor」，哥頓在次節獨取15分助球隊保持領先外，布朗則在第4節末段擔任「消防員」角色，5分鐘內攻入11分「滅火」，最終金塊以13分優勢擊敗熱火，連續兩場作客報捷下，場數拉開至3：1，若下周二返主場再勝，便可拿下隊史首座總冠軍。
賽後查美梅利大讚一眾戰友道：「這場無疑是團隊的勝利，每人都盡力發揮到最好，現在我們只差一場（奪冠）了！」
另外，正在香港的NBA球星李拿特，繼近日出席活動時獲本地人氣男團MIRROR成員集郵後，電訊盈科（0008）主席「小小超」李澤楷今亦與對方合照打卡。
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